Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Lider Beşiktaş'ta bugün oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi eksikler can sıkarken, Gökhan Töre hırsıyla göz dolduruyor. Sakatlığını yeni atlatan tecrübeli futbolcu hafta boyunca yapılan idmanlardaki istekli tavırlarıyla teknik ekibin beğenisini topladı. Maç kondisyonu olmaması sebebiyle millî arayı ekstra çalışmalar yaparak verimli değerlendiren 29 yaşındaki yıldız oyuncu, yeniden form tutarken Kasımpaşa maçında formayı giymeyi çok istiyor.

Sabırsızlanıyor

Teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştiren Gökhan Töre'nin, yüzde 100 hazır durumda olduğunu ve forma giymek için sabırsızlandığını söylediği aktarıldı. Tecrübeli çalıştırıcının cezalı olan Rachid Ghezzal'ın yokluğunda sağ kanatta forma verebileceği isimler arasında bulunan Töre, bu sezon sadece bir maçta ilk on birde sahaya çıktı. Dört defa sakatlık yaşadığı için 12 maçta forma giyebilen yıldız oyuncu, 1 gol ve 1 asitlik katkı sağladı.