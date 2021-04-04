Milli futbolcu Orkun Kökçü: Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim
Orkun Kökçü koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
04.04.2021 - 13:08 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli futbolcu Orkun Kökçü: Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim
Kaynak: İHA
Etiketler : Orkun Kökçü,
779795 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/779795.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
20
4
5
33
64
02
GALATASARAY A.Ş.
31
19
4
8
31
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
30
18
5
7
23
59
04
TRABZONSPOR A.Ş.
31
16
8
7
9
56
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
30
14
7
9
19
49
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
30
14
7
9
15
49
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
12
11
7
10
47
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
31
12
9
10
8
45
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
30
9
14
7
2
41
10
GÖZTEPE A.Ş.
31
10
10
11
2
40
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
30
8
15
7
-7
39
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
9
9
11
0
36
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
30
8
11
11
-11
35
14
YENİ MALATYASPOR
29
7
11
11
-4
32
15
HES KABLO KAYSERİSPOR
30
8
8
14
-16
32
16
KASIMPAŞA A.Ş.
30
8
7
15
-14
31
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
30
7
9
14
-16
30
18
MKE ANKARAGÜCÜ
29
8
5
16
-14
29
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
30
6
9
15
-21
27
20
GENÇLERBİRLİĞİ
29
7
6
16
-25
27
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
6
7
16
-24
25
Süper Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor 1 - 1 Göztepe
03.04.2021 16:00
Sivasspor 0 - 0 Trabzonspor
03.04.2021 16:00
Rizespor 0 - 0 Karagümrük
03.04.2021 19:00
Atakaş Hatayspor 3 - 0 Galatasaray
04.04.2021 13:30
Erzurumspor - Konyaspor
04.04.2021 16:00
Ankaragücü - Fraport-tav Antalyaspor
04.04.2021 16:00
Alanyaspor - Gençlerbirliği
04.04.2021 16:00
Başakşehir - Yeni Malatyaspor
04.04.2021 19:00
Kasimpaşa - Beşiktaş
05.04.2021 19:00
Fenerbahçe - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
28
17
6
5
22
57
02
YILPORT SAMSUNSPOR
28
15
9
4
18
54
03
ADANA DEMİRSPOR
28
15
7
6
23
52
04
ALTAY
27
16
2
9
23
50
05
ALTINORDU
27
14
7
6
7
49
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
28
14
6
8
19
48
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
28
13
7
8
14
46
08
TUZLASPOR A.Ş.
28
12
5
11
-5
41
09
BURSASPOR
27
12
4
11
4
40
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
27
11
5
11
1
38
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
27
10
7
10
-3
37
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
27
9
5
13
-2
32
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
27
7
8
12
-11
29
14
ADANASPOR A.Ş.
27
7
7
13
-5
28
15
MENEMENSPOR A.Ş.
27
6
10
11
-15
28
16
AKHİSARSPOR
28
7
4
17
-19
25
17
ANKARASPOR
28
4
7
17
-25
19
18
ESKİŞEHİRSPOR
27
1
8
18
-46
8
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 2 Yilport Samsunspor
03.04.2021 16:00
Gzt Giresunspor 0 - 0 Istanbulspor
03.04.2021 16:00
Ankaraspor 4 - 2 Akhisarspor
03.04.2021 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Ankara Keçiörengücü
04.04.2021 13:30
Altinordu - Eskişehirspor
04.04.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Adanaspor
04.04.2021 16:00
Menemenspor A.ş. - Bereket Sigorta ümraniyespor
04.04.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
05.04.2021 19:00
Bursaspor - Altay