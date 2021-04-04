Maçtan dakikalar
2. dakikada Ahmet İlhan Özek’in sağdan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ahmet Dereli topu ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun soldan ceza sahası içine yaptığı ortada topa sahip olan Muzaffer Kocaer meşin yuvarlağı kaleye yolladı. 2-0
32. dakikada Enis Destan sağ kanattan korner çizgisine kadar indi. Enis Destan’ın pasında topla buluşan Ahmet Dereli, topu ağlarla buluşturdu. 3-0
37. dakikada topla ceza sahasına kadar giren Ahmet Dereli, kalecinin yanından topu kaleye gönderdi. 4-0
65. dakikada hızlı gelişen Eskişehirspor atağında Bedirhan Altunbaş’ın pasında İbrahim Halil Öner, topu kaleye gönderdi. 4-1
77. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun pasında kale önünde topla buluşan Ahmet Dereli'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-1
80. dakikada hızlı gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Can Semizoğlu, topu kalecinin yanından kaleye yolladı. 5-2
89. dakikada rakibinden topu kapan Burak İnce, çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 6-2
90+2. dakikada Onur Arı’nın pasında topla buluşan Uğur Can Semizoğlu, topu filelerle buluşturdu. 6-3
Eskişehirspor, TFF 1. Lig'den düşmesi kesinleşen ilk takım oldu
TFF 1. Lig’in 28. hafta maçında Eskişehirspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 6-3’lik skorla mağlup etti. Alınan bu sonucun ardından ligde bitime 6 hafta kala Eskişehirspor, 2. Lig'e düştü.
Maçtan dakikalar
Kaynak: İHA / AA
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