Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar

2. dakikada Ahmet İlhan Özek’in sağdan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ahmet Dereli topu ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun soldan ceza sahası içine yaptığı ortada topa sahip olan Muzaffer Kocaer meşin yuvarlağı kaleye yolladı. 2-0

32. dakikada Enis Destan sağ kanattan korner çizgisine kadar indi. Enis Destan’ın pasında topla buluşan Ahmet Dereli, topu ağlarla buluşturdu. 3-0

37. dakikada topla ceza sahasına kadar giren Ahmet Dereli, kalecinin yanından topu kaleye gönderdi. 4-0

65. dakikada hızlı gelişen Eskişehirspor atağında Bedirhan Altunbaş’ın pasında İbrahim Halil Öner, topu kaleye gönderdi. 4-1

77. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun pasında kale önünde topla buluşan Ahmet Dereli'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-1

80. dakikada hızlı gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Can Semizoğlu, topu kalecinin yanından kaleye yolladı. 5-2

89. dakikada rakibinden topu kapan Burak İnce, çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 6-2

90+2. dakikada Onur Arı’nın pasında topla buluşan Uğur Can Semizoğlu, topu filelerle buluşturdu. 6-3