Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper ligin 32. haftasında BB Erzurumspor sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sol taraftan Cikalleshi’nin ortasında ceza yayında topla buluşan Milosevic’in düzgün vuruşu filelerle buluştu. 0-1

15. dakikada Emrah’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Da Costa'nın kale önündeki kafa vuruşu ağlara gitti. 1-1

23. dakikada Murat’ın ceza sahasında topla buluşan Bytyqi’e yaptığı faul sonrası hakem Sarper Barış Saka VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

26. dakikada penaltı atışını kullanan Cikalleshi’nin vuruşu üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Milosevic’in ceza sahası dışından çektiği şutta direkten dönen top Abdülkerim’in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

51. dakikada sol taraftan yapılan ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Cikalleshi’nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

64. dakikada sağ taraftan Murat’ın yaptığı ortada ceza sahası içeresinde topla buluşan Chahechouhe’nun sert şutu yandan dışarı çıktı.

67. dakikada ceza sahası içerisinden Chahechouhe arka direğe yaptığı ortaya El Kabir dokunamadı.

74. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Chahechouhe’nun sert şutunu kaleci Sehic güçlükle çeldi.

90+5. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta yaşanılan karambol sonrası maçın hakemi Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı iptal edildi.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Salper Barış Saka xx, Bahtiyar Birinci xx, Murat Ergin Gözütok xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Da Costa xxx, Leo xx, Bergdich xx (Hasan dk. 67 xx), Omolo xx, Obertan xx (Osman dk. 46 xx), Emrah xx (Boumal dk.75 xx), Chahechouhe xxx, Rashani xx (El Kabir dk. 54 xx), Gomes xx

Yedekler: Kayacan, Butko, Buğra, Gökhan, Oltan, Darri

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdulkerim xxx, Guilherme xx, Jevtovic xxx, Oğuz Kağan xx (Adil dk.83 ? ), Sekidika xxx (Kravets dk. 83 ?), Milosevic xxx (Hadziahmetovic dk. 65 x), Bytyqi xxx (Miya dk. 74 x), Cikalleshi xx

Yedekler: Erten, Shengelia, Barış, Musa, Eduok, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kartlar: Jevtovic, Guilherme (Konyaspor), Murat, Leo ( BB Erzurumspor)

Goller: Milosevic (dk. 9), Abdülkerim (dk. 44) (Konyaspor), Da Costa (dk. 15) (BB Erzurumspor)