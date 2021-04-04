Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (4 Nisan Pazar) yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda altı oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı 13 olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 pozitif vaka daha
04.04.2021 - 15:59 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda bugün yapılan testler neticesinde 6 kişide daha koronavirüse rastlandı. Böylece toplam vaka sayısı 13'e ulaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,koronavirüs,
779843 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/779843.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
20
4
5
33
64
02
GALATASARAY A.Ş.
31
19
4
8
31
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
30
18
5
7
23
59
04
TRABZONSPOR A.Ş.
31
16
8
7
9
56
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
30
14
7
9
19
49
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
30
14
7
9
15
49
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
12
11
7
10
47
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
31
12
9
10
8
45
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
30
9
14
7
2
41
10
GÖZTEPE A.Ş.
31
10
10
11
2
40
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
30
10
9
11
1
39
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
30
8
15
7
-7
39
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
30
8
11
11
-11
35
14
YENİ MALATYASPOR
29
7
11
11
-4
32
15
HES KABLO KAYSERİSPOR
30
8
8
14
-16
32
16
KASIMPAŞA A.Ş.
30
8
7
15
-14
31
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
30
7
9
14
-16
30
18
MKE ANKARAGÜCÜ
29
8
5
16
-14
29
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
31
6
9
16
-22
27
20
GENÇLERBİRLİĞİ
29
7
6
16
-25
27
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
6
7
16
-24
25
Süper Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor 1 - 1 Göztepe
03.04.2021 16:00
Sivasspor 0 - 0 Trabzonspor
03.04.2021 16:00
Rizespor 0 - 0 Karagümrük
03.04.2021 19:00
Atakaş Hatayspor 3 - 0 Galatasaray
04.04.2021 13:30
Erzurumspor 1 - 2 Konyaspor
04.04.2021 16:00
Ankaragücü - Fraport-tav Antalyaspor
04.04.2021 16:00
Alanyaspor - Gençlerbirliği
04.04.2021 16:00
Başakşehir - Yeni Malatyaspor
04.04.2021 19:00
Kasimpaşa - Beşiktaş
05.04.2021 19:00
Fenerbahçe - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
28
17
6
5
22
57
02
YILPORT SAMSUNSPOR
28
15
9
4
18
54
03
ADANA DEMİRSPOR
28
15
7
6
23
52
04
ALTINORDU
28
15
7
6
10
52
05
ALTAY
27
16
2
9
23
50
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
28
14
6
8
19
48
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
28
13
7
8
14
46
08
TUZLASPOR A.Ş.
28
12
5
11
-5
41
09
BURSASPOR
27
12
4
11
4
40
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
27
11
5
11
1
38
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
27
10
7
10
-3
37
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
28
9
5
14
-3
32
13
ADANASPOR A.Ş.
28
8
7
13
-4
31
14
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
27
7
8
12
-11
29
15
MENEMENSPOR A.Ş.
27
6
10
11
-15
28
16
AKHİSARSPOR
28
7
4
17
-19
25
17
ANKARASPOR
28
4
7
17
-25
19
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
1
8
19
-49
8
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 2 Yilport Samsunspor
03.04.2021 16:00
Gzt Giresunspor 0 - 0 Istanbulspor
03.04.2021 16:00
Ankaraspor 4 - 2 Akhisarspor
03.04.2021 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Ankara Keçiörengücü
04.04.2021 13:30
Altinordu 6 - 3 Eskişehirspor
04.04.2021 13:30
Beypiliç Boluspor 1 - 2 Adanaspor
04.04.2021 16:00
Menemenspor A.ş. - Bereket Sigorta ümraniyespor
04.04.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
05.04.2021 19:00
Bursaspor - Altay