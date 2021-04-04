Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (4 Nisan Pazar) yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda altı oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı 13 olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.