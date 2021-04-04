Ersun Yanal ile aralarında negatif bir hava olduğunu fakat teknik ekibini kutladığını söyleyen Karaman, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Öncelikle oyuncularımıza; oynayan, oynamayan, dışarda kalan tüm oyunculara teşekkür ediyoruz. Önemli bir 3 puan aldık. Futbolun ötesinde işin teknik tarafına girdiğimiz zaman farklı düşüncelerim var. Teknik anlamda bugüne kadar Ankaragücü’nde oynadığımız maçların rakip takım anlamında en iyi organize olan ve en formda takımı. 22 maçta 4 mağlubiyetleri var. Samimi olmakta fayda var. Belki Ersun hocayla aramızdaki ilişkiler negatif olabilir ama teknik ekibini kutlamak gerekir. Çünkü geriden oyun kurmada inanılmaz bir taktik savaşı vardı bugün. Antalyaspor geriden oyun kurmada çok iyi oynayabilen, geriden oyun kurmada çıktıklarında, geriden oyun kurmada Ankaragücü takımında karşı presi uygulamaya başladı. Zaman zaman çok iyi uyguladı. Kaptığımız topları kaptırmayıp atağı sonlandırsak golü oralarda bulmamız lazım. Hatta zaman zaman da rakibin geriden iyi oyun kurmasıyla karşı atak yedik. Ama burada buna hazırlıklıyız. Çünkü Antalyaspor’un bu özelliğini biliyoruz. Bugün inanılmaz bir taktik savaşı vardı sahada. Belki televizyondan seyredenler bunu fark etmiyor ama sahanın içinde teknik adam olarak durduğunda görüyorsun. Rakip ne yapıyor, biz ne yapıyoruz. Geriden oyun kurmada geçtiklerinde ne yapmamız gerekir. Başarılıydık da. Rakibin bir özelliği daha var. Kaptırdıkları toptan sonra 3-4 tane pozisyonları var, çok iyi atağa çıkabileceğiz karşı faulü çok iyi yapıyorlar atağa çıkartmıyorlar. Bu da taktik bir özellik, hemen orada faul yapıp oyunu kesiyorlar. 3-4 kere sizi atağa çıkarmadıklarında oyun tekrar onlara dönüyor. Tüm bu taktik oyunu içerisinde bizim için en önemli şeylerden biri 11 kişi sahayı tamamlamak oyunu 0-0 oynayabilmek. 3-4 tane de pozisyon verdik onu da itiraf etmeliyiz. Ama milli takımda oynayan 3 oyuncumuz var bunların başında Saba geliyor. İspanya, Yunanistan çok önemli maçlara çıktı. Maçtan önce kendisiyle konuştum, belki bekletebilirdik ama ben hazırım dediğinde kendisine güvendik. Oyun içerisinde milli takım oyuncularının yorgunluğunu gördük ama hamlemiz taktik savaşı. Yapmış olduğumuz değişiklikler, hem oyuncu değişiklikleri hem pozisyon değişiklikleri bize golü getirdi. Ondan sonra da iyi kapanıp maçı bitirdik. Taktik anlamda iki takımın da iyi işler koyduğu güzel bir maç seyrettik. Ligin en formda en organize takımını yendik. İşimiz bitmedi, yeniyoruz yeniyoruz. Artık alttakiler yenip üsttekiler kaybetmeye başladı lig farklı bir yere gidiyor. Önümüzde Konya maçı var. Ankaragücü camiamıza taraftarlarımıza çok iyi kenetlenmemiz gerekiyor. Başta biz oyuncularımız maç kazanmakla hiçbir şey bitmiyor. Bizim görevimiz çok iyi çalışıp disiplinli olup bu mücadeleyi devam ettirmek. Lig sonunda da başkent takımını gururlu güçlü Ankaragücülü'ğünü ortaya koyup ligi başarılı bir şekilde bitirmek” ifadelerini kullandı.
Hikmet Karaman: “Bugün inanılmaz bir taktik savaşı vardı sahada”
04.04.2021 - 19:34 | Son Güncelleme: 04.04.2021 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Evinde Antalyaspor’u 1-0’la geçen MKE Ankaragücü’nde teknik direktör Hikmet Karaman, “Bugün inanılmaz bir taktik savaşı vardı sahada” dedi. Lige son 5 maçından 4’ünü kazanan Ankaragücü’nde teknik direktör Hikmet Karaman, karşılaşmayı televizyondan izleyenlerin fark etmediği bir taktik savaşı olduğunun ifade etti.
Etiketler : hikmet karaman,
779890 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/779890.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
20
4
5
33
64
02
GALATASARAY A.Ş.
31
19
4
8
31
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
30
18
5
7
23
59
04
TRABZONSPOR A.Ş.
31
16
8
7
9
56
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
31
14
7
10
18
49
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
30
14
7
9
15
49
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
12
11
7
10
47
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
31
12
9
10
8
45
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
30
9
14
7
2
41
10
GÖZTEPE A.Ş.
31
10
10
11
2
40
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
30
10
9
11
1
39
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
31
8
15
8
-8
39
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
30
8
11
11
-11
35
14
YENİ MALATYASPOR
29
7
11
11
-4
32
15
MKE ANKARAGÜCÜ
30
9
5
16
-13
32
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
30
8
8
14
-16
32
17
KASIMPAŞA A.Ş.
30
8
7
15
-14
31
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
30
7
9
14
-16
30
19
GENÇLERBİRLİĞİ
30
8
6
16
-24
30
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
31
6
9
16
-22
27
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
6
7
16
-24
25
Süper Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor 1 - 1 Göztepe
03.04.2021 16:00
Sivasspor 0 - 0 Trabzonspor
03.04.2021 16:00
Rizespor 0 - 0 Karagümrük
03.04.2021 19:00
Atakaş Hatayspor 3 - 0 Galatasaray
04.04.2021 13:30
Erzurumspor 1 - 2 Konyaspor
04.04.2021 16:00
Ankaragücü 1 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
04.04.2021 16:00
Alanyaspor 1 - 2 Gençlerbirliği
04.04.2021 16:00
Başakşehir - Yeni Malatyaspor
04.04.2021 19:00
Kasimpaşa - Beşiktaş
05.04.2021 19:00
Fenerbahçe - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
28
17
6
5
22
57
02
YILPORT SAMSUNSPOR
28
15
9
4
18
54
03
ADANA DEMİRSPOR
28
15
7
6
23
52
04
ALTINORDU
28
15
7
6
10
52
05
ALTAY
27
16
2
9
23
50
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
28
14
6
8
19
48
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
28
13
7
8
14
46
08
TUZLASPOR A.Ş.
28
12
5
11
-5
41
09
BURSASPOR
27
12
4
11
4
40
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
27
11
5
11
1
38
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
28
10
8
10
-3
38
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
28
9
5
14
-3
32
13
ADANASPOR A.Ş.
28
8
7
13
-4
31
14
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
27
7
8
12
-11
29
15
MENEMENSPOR A.Ş.
28
6
11
11
-15
29
16
AKHİSARSPOR
28
7
4
17
-19
25
17
ANKARASPOR
28
4
7
17
-25
19
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
1
8
19
-49
8
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 2 Yilport Samsunspor
03.04.2021 16:00
Gzt Giresunspor 0 - 0 Istanbulspor
03.04.2021 16:00
Ankaraspor 4 - 2 Akhisarspor
03.04.2021 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Ankara Keçiörengücü
04.04.2021 13:30
Altinordu 6 - 3 Eskişehirspor
04.04.2021 13:30
Beypiliç Boluspor 1 - 2 Adanaspor
04.04.2021 16:00
Menemenspor A.ş. 1 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
04.04.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
05.04.2021 19:00
Bursaspor - Altay