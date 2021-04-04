Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, zirve yarışında yara alırken, 8 maç aradan sonra mağlup oldu. Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında Aytaç Kara’nın golüyle 1-0 mağlup duruma düşerken, puan alacak golü bulamadı. Hücumda oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyan ve pozisyon üretmekte zorlanan siyah-beyazlılarda kaleci Ersin, 56. dakikada Thelin’in penaltısında gole geçit vermeyerek farkın 2 olmasını engelledi. Karşılaşmadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar ligde 8 maç aradan sonra kaybetti. Beşiktaş son yenilgisini 22. haftada iç sahada oynanan Trabzonspor mücadelesinde almıştı.



Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında son 7 maçta da gol yedi

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 19. dakikada Aytaç Kara’nın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ligde 8 maç aradan sonra mağlup olan Sergen Yalçın’ın ekibi, Kasımpaşa deplasmanında çıktığı bir maçta da kalesinde gol gördü. Bu sahada çıktığı son 7 maçta da kalesinde gol gören siyah-beyazlılar, toplamda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Beşiktaş 11 Şubat 2014 tarihinde oynanan mücadelede 3-0 kazanırken, o tarihten bugüne oynanan bütün deplasman maçlarında kalesinde gol gördü.



Sergen Yalçın’dan tepki: “Sizin yapamadığınızı onlar yaptı!”

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının 66. dakikasında Aytaç Kara’nın oyundan alınmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakeme dönerek, “Sizin yapamadığınız onlar yaptı” diyerek tepki gösterdi. Beşiktaş’ta mücadelenin 66. dakikasında hakem Halil Umut Meler’e tepki vardı. Karşılaşmanın 62. dakikasında sarı kartı bulunan Aytaç Kara’nın Necip’e yaptığı faul sonrasında Beşiktaş Yedek Kulübesi, bu oyuncunun ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması gerektiğini savunarak yoğun tepki gösterdi ancak Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda kartını kullanmadı. Bu pozisyondan 4 dakika sonra Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Aytaç Kara’yı oyundan alarak Bistrovic’i sahaya sürdü. Aytaç Kara’nın oyundan alınmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hakem Halil Umut Meler’e, “Sizin yapamadığınızı onlar yaptı” diyerek tepki gösterdi.



Sergen Yalçın'ın tepkisi sonrasında protokol tribününde bulunan siyah-beyazlı yöneticiler de Sergen Yalçın'ı alkışlayarak destek verdi. Oyundan alındığı için Şenol Can’a tepki gösteren Aytaç Kara ise yedek kulübesi yerine direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.