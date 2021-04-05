Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa mağlubiyetini değerlendiren ve üzgün olduklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Millî maç aralarından dönüş zor oluyor. Bir konsantrasyon sıkıntısı vardı” derken, "Çarşamba (Alanya maçı), hafta sonu (Erzurum maçı) nasıl kazanırız. Hedefi bulmak için elimizden geleni yapacağız. İki hamle yapabildik maçta. Gökhan da üç gün antrenmana çıkabildi. Fizik olarak hazır değildi. 20-25 dakika oynatabildik. Necip'i başlattık, yapmamız gerekenleri yaptık ama kısmet değilmiş. Üzgünüz" sözlerini kullandı.

Tatlı mı, Tokat mı?

Üst üste ikinci kere maçlarına atanan hakem Halil Umut Meler konusuna giren Sergen Hoca, "Ben hakemle ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık. Enteresan. Ben sürekli konuşuyormuşum. Benim işim bu. Bu kadar garipsenecek ne var. Acayip şeyler söylemiyorum. Kurallar içinde söylüyorum" derken, "MHK gibi çok ciddi bir kurumun böyle davranması camiamızı üzmüştür. Birisi çıkıp, kim atadıysa Serdar Tatlı mı, Metin Tokat mı öyle diyorlar, bilmiyorum kim. Bunun nedenini tüm ülke futboluna açıklamalı" sözlerini kullandı.

Can siftahı üç puanla yaptı

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can, lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı ve üç puanı kaptı. Şenol Hoca maçı değerlendirirken, "Ligin en iyi takımını yendiğimiz için mutluyuz. Aytaç Kara oyundan atılacaktı, onun için dışarı aldım" sözlerini kullandı.

MHK Meler'i yine atasın!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Bu genç hakemi üst üste ikinci kere maçımıza atayan MHK gereksiz bir stres oluşturuldu. Aytaç'a ikinci sarıyı gözünün önünde vermesi gerekirdi. Koşarak gidiyor ve duraksıyor. MHK kendi kendine bir ceza vermek istedi Beşiktaş'a. Beşiktaş bu oyunlarla durdurulabilecek bir kulüp değil. Halil Umut Meler'i haftaya da atasınlar. Savaş istiyorlarsa atasınlar. Hodri meydan" sözlerini kullandı.

MELER AYTAÇ'I ATMADI

Şenol Can oyundan çıkardı

Beşiktaş kenar yönetimi, bazı pozisyonlarda maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Teknik heyet, özellikle sarı kartı bulunan Kasımpaşalı oyuncu Aytaç Kara'nın Necip Uysal'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart bekledi. Meler, bu pozisyonda herhangi bir kart çıkarmadı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, bir süre sonra Aytaç Kara'yı oyundan aldı. Bu sırada Sergen Yalçın'ın hakeme yönelik "Senin yapamadığını onlar yapıyor" şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.