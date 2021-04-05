Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta 70 gün sonra ligde golle tanıştı. Müsabakanın 64. dakikasında sağ taraftan Caner’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Samatta topu ağlarla buluştururken, gol sevincini Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile birlikte yaşadı. Samatta, 90+4. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.
Mbwana Samatta'dan 70 gün sonra gol
05.04.2021 - 21:08 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 21:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta, Süper Lig’de 70 gün sonra gol attı.
Etiketler : Samatta,fenerbahçe,haberler,
780170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/780170.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
30
20
4
6
32
64
02
GALATASARAY A.Ş.
31
19
4
8
31
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
30
18
5
7
23
59
04
TRABZONSPOR A.Ş.
31
16
8
7
9
56
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
31
14
7
10
18
49
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
30
14
7
9
15
49
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
12
11
7
10
47
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
31
12
9
10
8
45
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
30
9
14
7
2
41
10
GÖZTEPE A.Ş.
31
10
10
11
2
40
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
30
10
9
11
1
39
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
31
8
15
8
-8
39
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
30
8
11
11
-11
35
14
KASIMPAŞA A.Ş.
31
9
7
15
-13
34
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
31
8
9
14
-14
33
16
YENİ MALATYASPOR
30
7
11
12
-6
32
17
MKE ANKARAGÜCÜ
30
9
5
16
-13
32
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
30
8
8
14
-16
32
19
GENÇLERBİRLİĞİ
30
8
6
16
-24
30
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
31
6
9
16
-22
27
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
29
6
7
16
-24
25
Süper Lig Fikstür
32.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor 1 - 1 Göztepe
03.04.2021 16:00
Sivasspor 0 - 0 Trabzonspor
03.04.2021 16:00
Rizespor 0 - 0 Karagümrük
03.04.2021 19:00
Atakaş Hatayspor 3 - 0 Galatasaray
04.04.2021 13:30
Erzurumspor 1 - 2 Konyaspor
04.04.2021 16:00
Ankaragücü 1 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
04.04.2021 16:00
Alanyaspor 1 - 2 Gençlerbirliği
04.04.2021 16:00
Başakşehir 3 - 1 Yeni Malatyaspor
04.04.2021 19:00
Kasimpaşa 1 - 0 Beşiktaş
05.04.2021 19:00
Fenerbahçe - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
28
17
6
5
22
57
02
YILPORT SAMSUNSPOR
28
15
9
4
18
54
03
ADANA DEMİRSPOR
28
15
7
6
23
52
04
ALTINORDU
28
15
7
6
10
52
05
ALTAY
27
16
2
9
23
50
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
28
14
6
8
19
48
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
28
13
7
8
14
46
08
TUZLASPOR A.Ş.
28
12
5
11
-5
41
09
BURSASPOR
27
12
4
11
4
40
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
28
11
5
12
0
38
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
28
10
8
10
-3
38
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
28
9
5
14
-3
32
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
28
8
8
12
-10
32
14
ADANASPOR A.Ş.
28
8
7
13
-4
31
15
MENEMENSPOR A.Ş.
28
6
11
11
-15
29
16
AKHİSARSPOR
28
7
4
17
-19
25
17
ANKARASPOR
28
4
7
17
-25
19
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
1
8
19
-49
8
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
03.04.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 2 Yilport Samsunspor
03.04.2021 16:00
Gzt Giresunspor 0 - 0 Istanbulspor
03.04.2021 16:00
Ankaraspor 4 - 2 Akhisarspor
03.04.2021 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Ankara Keçiörengücü
04.04.2021 13:30
Altinordu 6 - 3 Eskişehirspor
04.04.2021 13:30
Beypiliç Boluspor 1 - 2 Adanaspor
04.04.2021 16:00
Menemenspor A.ş. 1 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
04.04.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
05.04.2021 19:00
Bursaspor - Altay