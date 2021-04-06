Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Galatasaray yenilmiş, Beşiktaş mağlup olmuş, lig sonuncusu Denizli’yi ağırlayan Fenerbahçe için fırsat haftası. Rakip lig sonuncusu Denizlispor. Ancak Erol gitti ‘Bulut’ları kaldı sanki! Ne rakiplerin kaybetmesi, ne millî ara dinlenmesi ne Emre Belözoğlu dopingi, sarı lacivertliler için değişen hiçbir şey yok. Mekan Kadıköyse, kötü futbola devam!

Szalai ve Altay

Emre Hoca, Sosa’yı kesmiş Ozan’ı yeniden ilk on bire kazandırmıştı. Osayi yerini, Sinan’a kaptırmış, gol umudu Samatta’ya bağlanmıştı. Fenerbahçe topla oynadı ama pozisyonları Denizlispor buldu. Rakip yarı alanda çoğalan ama kaleyi göremeyen sarı-lacivertlileri gol yemekten önce Szalai ardından Altay kurtardı. Yeşil-siyahlılar gol kaçırdı, Fenerbahçe acizdi.

Üç puan tesellisi

Fenerbahçe, heba ettiği koskoca 45 dakikanın ardından sahaya etkili döndü. Emre Hoca'nın soyunma odası konuşması etkisini çabuk gösterdi. Denizli'yi kendi sahasına hapsederek bunaltan sarı lacivertliler, 64’te bir duran toptan golü buldu. Samatta hem kendine hem Fenerbahçe’ye hayat öpücüğü verdi. Kötü futbol, iyi sonuç Fenerbahçe’yi ikinci sıraya taşıdı.

65 gün sonra güldü

En son Rizespor’u yenmişti

Fenerbahçe Süper Lig’de kendi sahasında Denizlispor’u yenerek 9 puan değerindeki karşılaşmada fırsatı değerlendirdi. Sarı lacivertliler 62 puana çıkıp, Galatasaray’ı geçerek ikinciliğe yükseldi, bir maç eksiği olan lider Beşiktaş ile de arasındaki puan farkını 2’ye indirdi. Emre Belözoğlu'nun ekibi dört maç (65 gün) sonra Ülker Stadında kazanmanın sevincini de yaşadı. Evinde en son 30 Ocak'ta Rizespor'u 1-0 yenen Fener bu sezon kendi sahasında 22 puan kaybetmişti. Sarı Kanaryalar yeni hocası Emre Belözoğlu ile ilk maçından üç puan çıkarırken şampiyonluk yarışında da iddialı konuma geldi.