Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanların popüler yatırım araçları kripto paralar, yatırımcılar ilgini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde pandeminin de etkisiyle dünyada olduğu gibi Türkiye’deki yatırımcıların tercihinde de farklılıklar getirdi. Tüm dünyada yatırımcıların kripto paralara yönelmesiyle kripto paraların hacmi 2 trilyon doları geçti. Pazarda en büyük payı 1 trilyon doları aşkın değerle Bitcoin oluşturdu. Ancak kripto paraların siber bir saldırı ya da virüs gibi saldırılar nedeniyle uzmanlar tarafından hala riskli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Geçtiğimiz günlerde 61 bin doların üzerine çıkan 1 Bitcoin, şu sıralar 58 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Türkiye, kripto paralara en çok ilgiyi gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’de birkaç uygulama üzerinden satın alınan kripto paralar, özellikler genç yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda.

Bitcoin dışındaki kripto paralar ise yine yatırımcısı tarafından ilgi görüyor. Bitcoin dışında kalan kripto paraların hacminin ise yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, son günlerde 9 milyar dolarlık mevduat hesabın bozulduğu ve bu rakamın 3 milyar dolarlık kısmının coin piyasasına gittiği belirtiliyor.