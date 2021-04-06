Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlispor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Sarı lacivertliler, birçok talibi olan 3 futbolcusundan astronomik bir geliri kasasına koymak için girişimlerini sürdürüyor. İşte yaşanan gelişmeler...

40 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE GELİR

Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda hareket etmesi beklenen yönetimin 40 milyon eurodan fazla transfer geliri beklediği ifade edildi. Fenerbahçeli bazı futbolculara resmi teklif ulaştı.

ALLAHYAR İÇİN 8 MİLYON EURO

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in genç futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. Shakhtar'ın genç futbolcu için 8 milyon euroyu (76 milyon TL) gözden çıkardığı vurgulandı. Bu rakam genç futbolcunun kariyerinde rekor bir bonservis.

FENER'LE LİGDE 1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

Fenerbahçe'ye 2 sezon önce İran ekibi İstiklal'den transfer olan Allahyar Sayyadmanesh beklenen performansı gösterememiş ve İstanbulspor'a kiralanmıştı. 750 bin euro bedelle sarı-lacivertli ekibe transfer olan yıldız isim, daha sonra İstanbulspor'dan ayrılarak Zorya'ya kiralandı. Allahyar, Ukrayna'da oldukça başarılı günler geçiriyor.

17 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST

Ukrayna ekibinde bu sezon çıktığı 17 maçta beş gol, iki asist kaydeden ve gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazandı.

OZAN TUFAN İÇİN EN AZ 20 MİLYON EURO

Sarı- lacivertliler, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için EURO 2020'ye kadar gelen tekliflere olumsuz yanıt verecek. Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı formayla sahne alması beklenen Ozan'ı en az 20 milyon euroya satmayı hedefliyor.

SZALAI'YE LEICESTER TALİP

Fenerbahçe'de ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği muhteşem performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Szalai'ye Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin talip olduğu bildirildi.

FENER 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Macar basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe'nin oyuncu için 25 milyon euro istediği, bu transferin gerçekleşmesi halinde Szalai'nin en çok bonservis ödenen Macar futbolcu olarak tarihe geçeceği aktarıldı. (Skorer)