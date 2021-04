Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Her maç final

Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk imtihandan yüzü ak ayrılan Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrası soyunma odasında bir teşekkür konuşması yaptı. Çiçeği burnunda teknik adam oyuncularını önce tebrik etti, sonrasında ise uyarılarda bulunarak şampiyonluk hedefinin altını çizdi. "Ligde kolay rakip yok, bizim de kredimiz yok" ifadesinde bulunan Emre Belözoğlu, "Her takım her takımı yenebiliyor. Denizli karşısında ne kadar zorlandığımızı gördük. Ama bizim için her maç final. Artık kaybetmek yok" vurgusu yaptı.

Son anda belli olacak

Zorlu bir periyottan geçtiklerini dile getiren Emre Belözoğlu, "Kesinlikle kolay olmayacak. Ancak ben bu takımın kalitesine güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Oyunumuzu geliştirecek, tempoyu artıracak ve camianın şampiyonluk hasretini, özlenen futbolu oynayarak dindireceğiz" diye konuştu. Belözoğlu, 10'da 10 yapmaları hâlinde şampiyonluğun geleceğini belirtirken "Bu takım geçmişte 18'de 17 yaptı. Bu neden olmasın? Biraz daha vitesi artırmamız lazım" dedi. Oyuncular da "Kaybetmek yok" diyerek hocalarına söz verdi.

Keyifler yerine geldi

Denizli galibiyetiyle ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı Malatya maçının hazırlıklarına başladı. Denizli karşısında ilk on birde forma giyenlerin yenilemeyle yetindiği antrenmanda diğer oyuncular taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Ağrıları olan Valencia'nın yanı sıra testleri temiz çıkan Nazım ve Cisse'nin Malatya kadrosunda olacağı öğrenildi.

ALTAY'A KORUMA

Maskeyi çıkarmıyor

Fenerbahçe teknik heyeti, alternatifsiz oyuncu durumundaki Altay'ın üzerine titriyor. Millî oyuncu, virüse yakalanmamak için evden sadece idman ve maç için çıkıyor. Takımda 16 futbolcunun kanında antikor var. Ancak virüse yakalanmadığı için Altay'da antikor bulunmuyor.

KENDİSİ YOK AMA…

Bulut resmen görevde

Fenerbahçe, 25 Mart'ta yollarını ayırdığı Erol Bulut'un sözleşmesini feshetmedi. Anlaşması 31 Mayıs 2022'de bitecek Bulut gibi yardımcıları Mehmet Yozgatlı, Pantelis Pantelopoulos ve İbrahim Menderes'in sözleşmeleri devam ediyor. Bulut'la resmî ayrılığın ardından, kayıtlara teknik sorumlu olarak Erdinç Sözer'in ismi geçirilecek.