Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, bu akşam Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. 19.00’da başlayacak mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Alpaslan Dedeş yapacak.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin Video Yardımcı Hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR’da ise Serkan Ok olacak.
Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR’ı Koray Gençerler
07.04.2021 - 11:33 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.
Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, bu akşam Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. 19.00’da başlayacak mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Alpaslan Dedeş yapacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,Alanyaspor,VAR,hakem,
780630 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/780630.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
30
20
4
6
32
64
02
FENERBAHÇE A.Ş.
31
19
5
7
24
62
03
GALATASARAY A.Ş.
31
19
4
8
31
61
04
TRABZONSPOR A.Ş.
32
16
9
7
9
57
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
31
14
7
10
18
49
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
31
14
7
10
14
49
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
32
13
9
10
9
48
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
12
11
7
10
47
09
GÖZTEPE A.Ş.
32
11
10
11
4
43
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
30
9
14
7
2
41
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
30
10
9
11
1
39
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
31
8
15
8
-8
39
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
31
8
11
12
-13
35
14
KASIMPAŞA A.Ş.
31
9
7
15
-13
34
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
31
8
9
14
-14
33
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
31
8
9
14
-16
33
17
YENİ MALATYASPOR
30
7
11
12
-6
32
18
MKE ANKARAGÜCÜ
30
9
5
16
-13
32
19
GENÇLERBİRLİĞİ
30
8
6
16
-24
30
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
31
6
9
16
-22
27
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
30
6
7
17
-25
25
Süper Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
06.04.2021 16:00
Göztepe 2 - 0 Rizespor
06.04.2021 16:00
Karagümrük 1 - 0 Atakaş Hatayspor
06.04.2021 19:00
Trabzonspor 1 - 1 Hes Kablo Kayserispor
07.04.2021 16:00
Gençlerbirliği - Erzurumspor
07.04.2021 16:00
Konyaspor - Ankaragücü
07.04.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Sivasspor
07.04.2021 19:00
Beşiktaş - Alanyaspor
08.04.2021 16:00
Denizlispor - Kasimpaşa
08.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Başakşehir
08.04.2021 19:00
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
28
17
6
5
22
57
02
YILPORT SAMSUNSPOR
28
15
9
4
18
54
03
ALTAY
28
17
2
9
25
53
04
ADANA DEMİRSPOR
28
15
7
6
23
52
05
ALTINORDU
28
15
7
6
10
52
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
28
14
6
8
19
48
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
28
13
7
8
14
46
08
TUZLASPOR A.Ş.
28
12
5
11
-5
41
09
BURSASPOR
28
12
4
12
2
40
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
28
11
5
12
0
38
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
28
10
8
10
-3
38
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
28
9
5
14
-3
32
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
28
8
8
12
-10
32
14
ADANASPOR A.Ş.
28
8
7
13
-4
31
15
MENEMENSPOR A.Ş.
28
6
11
11
-15
29
16
AKHİSARSPOR
28
7
4
17
-19
25
17
ANKARASPOR
28
4
7
17
-25
19
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
1
8
19
-49
8
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
09.04.2021 16:00
Eskişehirspor - Gzt Giresunspor
09.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü - Altinordu
09.04.2021 19:00
Istanbulspor - Tuzlaspor A.ş.
10.04.2021 13:30
Altay - Beypiliç Boluspor
10.04.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Menemenspor A.ş.
10.04.2021 16:00
Yilport Samsunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
10.04.2021 19:00
Akhisarspor - Adana Demirspor
11.04.2021 16:00
Bereket Sigorta ümraniyespor - Bursaspor
11.04.2021 19:00
Adanaspor - Ankaraspor