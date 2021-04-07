Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, bu akşam Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. 19.00’da başlayacak mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Alpaslan Dedeş yapacak.



Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin Video Yardımcı Hakemi Koray Gençerler oldu. AVAR’da ise Serkan Ok olacak.