Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa “Askerdeyken Fenerbahçe sezon ortasında teklif yaptı. Hemen kabul ettim, Zamalek, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için izin vermedi. Galatasaray'dan teklif geldiğinde ise yeni yönetime gelebilecek en iyi teklifin bu olduğunu kabul etmeleri gerektiğini söyledim” ifadelerini kullandı.