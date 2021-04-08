Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından mutlu olduklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa mağlubiyetinin kötü izlerini silmenin rahatlığını yaşıyordu. Ama her zamanki gibi temkinli tavrıyla da dikkat çekti. "Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Reaksiyon gösterdik, ciddi bir reaksiyon gösterdik" diyerek sözlerine başlayan başarılı çalıştırıcı, "Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyun oldu. İki iyi takım birbiriyle boğuştu, gol de yiyebilirdik fakat dersimize de iyi çalıştık. Alanyaspor'un bir iki oyun versiyonu vardı, onların üstüne çalıştık" ifadelerini kullandı.

Lige dönüş yaptık

"Zor bir maç, kolay hâle geldi. İyi bir maç, iyi bir galibiyet oldu. Tekrar lige dönüş yaptık. Erzurumspor maçına hazırlanacağız" vurgusu yapan Sergen Hoca, "Millî aradan sonra Kasımpaşa maçında ters yakalandık. Oyun ve skor camiamıza yakışmadı. Bazen bu yolda alınan mağlubiyetler iyidir. İnsanın kendine gelmesini sağlar. Saunadan çıkıp soğuk suya atlamamıza benzer. Nasıl mücadele etmemiz gerektiğini hatırladık" şeklinde konuşurken, "Aboubakar Erzurum'da yok. Cenk hazır olmadığı hâlde oynadı, ona teşekkür ediyorum. Taraftarımız rahat olsun" dedi.

Hasic'e moral

Dün Ghezzal'ın golünden sonra Beşiktaş'ta bütün futbolcular sakatlığı bulunan Hasic'in formasını kaldırarak tribünde bulunan genç oyuncuya destek mesajı verdi. Hasic de tribünde elini kalbinin üzerine koyarak takım arkadaşlarına sevgisini gönderdi.

Bu defa gol yemedi

Beşiktaş, ligde 4 maç sonra gol yemedi. En son Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlı ekip; Gaziantep (2-1), Medipol Başakşehir (3-2), Fenerbahçe (1-1) ve Kasımpaşa (0-1) karşılaşmalarında rakiplerine engel olamamıştı.