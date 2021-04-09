Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Tamer

Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor, eski-yeni yıldızı Cenk Tosun'un dönmesiyle taraftarın, yönetimin, teknik heyetin yani herkesin yüzü gülüyor. Üç sezon önce rekor bedelle satıldığı Everton'dan kiralanan Cenk Tosun, sadece 2 maçta 3 gol atarak, klasını konuştururken, alınan 6 puanda doğrudan pay sahibi oldu. Yıldız oyuncu bu performansıyla, Fenerbahçe'nin beklentilerden uzak kalan iki golcüsü Mbwana Samatta ve Papiss Cisse'yi de geride bırakmayı başardı.

39 dakikada bir gol

Gençlerbirliği ve Alanyaspor maçlarında toplam 118 dakika forma giyen Cenk Tosun üç gol attı. Böylece millî futbolcu 39 dakikada bir gol kaydetmiş oldu. 29 yaşındaki Tanzanyalı golcü 24 maçta sadece 5 gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de toplam 1.271 dakika süre alan Samatta, 254 dakikada bir fileleri havalandırmış oldu. Alanyaspor'dan alınan 36 yaşındaki Cisse ise 21 maçta 4 gol attı. Toplam 643 dakika sahada kalan Senegalli de 161 dakikada bir gol sevinci yaşamış oldu.

HESAPLAR BAŞLADI

Şampiyonluğa 22 puan kaldı!

∂ Süper Lig'de 31 maçta topladığı 67 puanla rakiplerini geride bırakmayı başaran Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Siyah beyazlılar kalan 9 maçta hanesine 22 puan yazdırması durumunda rakiplerinin maçlarına bakmadan ligi şampiyon olarak tamamlayacak. Rakiplerinden Fenerbahçe'den ikili averajda üstün olan siyah beyazlılar, Galatasaray'ı da ilk maçta mağlup etmişti.

İki sezon daha oynar!

Alanyaspor maçında yaptığı üç asistle yıldızlaşan Atiba Hutchinson yıllara meydan okumaya devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki Kanadalı oyuncunun, futbola devam edip etmeyeceği merak edilirken Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yorumu dikkat çeken türden. Tecrübeli çalıştırıcının, Süper Lig standartlarının üzerinde gördüğü Atiba için, "Bir değil en az iki sezon daha oynar" dediği öğrenildi.