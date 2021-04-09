Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz arasındaki gerilim tavan yaptı. Sarı lacivertlilerin 1959 öncesi şampiyonluk girişimlerini değerlendiren ve bu yönde açıklamalarda bulunan iki Fenerbahçe yöneticisi ‘tıfıl’ olarak değerlendiren Mustafa Cengiz’e Fenerbahçe Kulübü’nden cevap geldi. Aslında cevaptan ziyade camiayı uyaran ancak Cengiz’i de hiçe sayan bir açıklamaydı. Fenerbahçe Kulübünün resmî sitesinden Cengiz ile ilgili olarak özetle şu ifadelere yer verildi:

Seviye aşağılarda

“Sevgili taraftarlarımız... Son dönemde kulübümüzü, yöneticilerimizi, camiamızı hedef alarak yapılan seviyesiz açıklamaları, tepkileri takip ediyor, anlayışla karşılıyoruz. Hadsiz ve üslupsuzca ısrarla Fenerbahçe’yi odak alan; ciddiyet çıtası ve seviyesi her seferinde daha da aşağı çekilen bu tavırların sahibi olan kişiyi, dikkate ve ciddiye almamanızı rica ediyoruz. Aklıselimden uzak bu yaklaşımların sahibi olan ilgili şahsın şu an temsil ettiği makama istinaden cevap vermeyeceğimizi, taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

1,5 yıl sonra frikik golü

Enner Valencia, Süper Lig'de Aralık 2019'da Deniz Türüç'ün Rizespor'a attığından bu yana frikik golü bulan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. Ekvadorlu futbolcunun bu sezon Kadıköy'deki Rize maçında bir frikik vuruşu da direğe isabet etmiş, top kaleci Gökhan Akkan'a çarparak ağlarla buluşmuştu.