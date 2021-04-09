LaLiga’da şampiyonluk düğümünü çözecek El Clasico 10 Nisan Cumartesi saat 22.00’de başlayacak ve D-Smart'ta yayınlanacak. Mücadele öncesinde TFF UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in katılacağı El Clasico Özel program da yine D-Smart'ta saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelenin Kapadokya'da çekilen tanıtım videosu ise yayınladı. Real Madrid ve Barcelona bayraklarının aslı olduğu sıcak hava balonunun peri bacaları üstündeki gezintisinin yer aldığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
El Clasico öncesi tanıtım videosu yayınlandı
09.04.2021 - 19:37 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Futbolun büyük maçlarından Real Madrid-Barcelona (El Clasico) mücadelesi cumartesi akşamı oynanacak. Maç öncesi Kapadokya'da çekilen tanıtım videosu da yayınlandı.
LaLiga’da şampiyonluk düğümünü çözecek El Clasico 10 Nisan Cumartesi saat 22.00’de başlayacak ve D-Smart'ta yayınlanacak. Mücadele öncesinde TFF UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in katılacağı El Clasico Özel program da yine D-Smart'ta saat 20.00'de başlayacak.
Etiketler : El Clasico,kapadokya,barcelona,real madrid,
781286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/781286.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
31
21
4
6
35
67
02
FENERBAHÇE A.Ş.
32
19
6
7
24
63
03
GALATASARAY A.Ş.
31
19
4
8
31
61
04
TRABZONSPOR A.Ş.
32
16
9
7
9
57
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
31
13
11
7
12
50
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
32
14
7
11
15
49
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
31
14
7
10
14
49
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
32
13
9
10
9
48
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
31
10
14
7
4
44
10
GÖZTEPE A.Ş.
32
11
10
11
4
43
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
31
10
10
11
1
40
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
32
8
15
9
-10
39
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
31
8
11
12
-13
35
14
KASIMPAŞA A.Ş.
32
9
8
15
-13
35
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
31
7
12
12
-6
33
16
MKE ANKARAGÜCÜ
31
9
6
16
-13
33
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
8
9
15
-16
33
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
31
8
9
14
-16
33
19
GENÇLERBİRLİĞİ
31
8
7
16
-24
31
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
32
6
10
16
-22
28
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
31
6
8
17
-25
26
Süper Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
10.04.2021 13:30
Atakaş Hatayspor - Göztepe
10.04.2021 16:00
Rizespor - Trabzonspor
10.04.2021 19:00
Galatasaray - Karagümrük
11.04.2021 13:30
Sivasspor - Konyaspor
11.04.2021 16:00
Ankaragücü - Gençlerbirliği
11.04.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Fraport-tav Antalyaspor
11.04.2021 19:00
Erzurumspor - Beşiktaş
12.04.2021 16:00
Kasimpaşa - Helenex Yeni Malatyaspor
12.04.2021 19:00
Alanyaspor - Denizlispor
12.04.2021 19:00
Fenerbahçe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
29
18
6
5
27
60
02
YILPORT SAMSUNSPOR
28
15
9
4
18
54
03
ALTAY
28
17
2
9
25
53
04
ADANA DEMİRSPOR
28
15
7
6
23
52
05
ALTINORDU
29
15
7
7
8
52
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
29
14
7
8
16
49
07
İSTANBULSPOR A.Ş.
28
14
6
8
19
48
08
TUZLASPOR A.Ş.
28
12
5
11
-5
41
09
BURSASPOR
28
12
4
12
2
40
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
28
11
5
12
0
38
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
28
10
8
10
-3
38
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
28
9
5
14
-3
32
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
28
8
8
12
-10
32
14
ADANASPOR A.Ş.
28
8
7
13
-4
31
15
MENEMENSPOR A.Ş.
28
6
11
11
-15
29
16
AKHİSARSPOR
28
7
4
17
-19
25
17
ANKARASPOR
28
4
7
17
-25
19
18
ESKİŞEHİRSPOR
29
1
8
20
-54
8
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
09.04.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 5 Gzt Giresunspor
09.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü 5 - 3 Altinordu
09.04.2021 19:00
Istanbulspor - Tuzlaspor A.ş.
10.04.2021 13:30
Altay - Beypiliç Boluspor
10.04.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Menemenspor A.ş.
10.04.2021 16:00
Yilport Samsunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
10.04.2021 19:00
Akhisarspor - Adana Demirspor
11.04.2021 16:00
Bereket Sigorta ümraniyespor - Bursaspor
11.04.2021 19:00
Adanaspor - Ankaraspor