Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde pas çalışması yapılan idmanın ana bölümünde taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sakatlığı sona eren Kerem Aktürkoğlu ve milli takım kampında gerçekleştirilen Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 10. gün yapılan testi negatif çıkan Emre Kılınç antrenmanda takımla beraber çalışmalara katıldı.
Milli takım kampında Covid-19 testi pozitif çıkan Taylan Antalyalı'nın ise maç kadrosunda yer alıp almayacağı yarın sabah yapılacak testlerinin ardından belli olacak.
Yapılan MR tetkiklerinin ardından kasık adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilen Martin Linnes’in tedavisine başlanırken idman sonrası sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Arda Turan’ın ilk kontrolü sonrası bu bölgesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildi.