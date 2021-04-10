Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezon başında kurduğu kadroyla şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe’de yıldız oyuncuların performansları saç baş yolduruyor. Kaybedilen onlarca puana rağmen hâlâ zirve mücadelesinin içinde olan sarı lacivertliler, önlerine gelen fırsatları da ısrarla geri çeviriyor. Olmazsa olmaz Denizli maçının ilk 45 dakikasında sahada gezinen Fenerbahçe, son sıradaki rakibi karşısında 3 puanı bir duran top organizasyonuyla almıştı. Oyun mantalitesi değişmeyince Malatya deplasmanında 2 puan bırakıldı. Bir kesim oyuncu tercihleri sebebiyle çiçeği burnunda hoca Emre Belözoğlu’nu suçlasa da, sahadaki futbolcuların kulübedeki teknik adam kadar çaba harcamadığı aşikâr.

Herkes başka havada

Fenerbahçeli oyuncular, sanki her maç final değil de açık ara öndeymişçesine bir ruh hâliyle sahada geziniyor. Oyun disiplininden kopmalar, vurdumduymaz tavırlar, takım ruhunun olmadığının en büyük delili. Gol sevinçleri dışında bir bütünlük yok. Emre Belözoğlu şampiyonluk inancına vurgu yapıyor ama oyuncuların buna katıldığı pek söylenemez. Thiam’ın penaltı beklediği pozisyonda kimse itiraz etmiyor, iki puan kaçarken takım agresif bir duruş sergilemiyor. Belözoğlu kulübede hırsından çıldırırken, sahadaki oyuncular “Bitse de gitsek” havasında geziniyor. Şampiyonluk şansı sürse de camia bu oyunla zafere inanmıyor.

BU NASIL SAMBA?

Gustavo tartışması

Luiz Gustavo, özellikle sakatlık dönüşü sergilediği performans sonrası tartışılan adam durumuna düştü. Otuz üç yaşındaki sambacının savunma katkısı güçlü ancak hücum etkisi yok denecek kadar az. Geçen sezon 28 maçta 3 gol ve bir asistlik performans sergileyen Gustavo, bu sezon ise sadece bir gol kaydetti. Hücum istatistiklerinde maç başına 0,5 kilit pas, 0,7 adam geçme gibi düşük rakamları olan Gustavo’nun faydası tartışılıyor.

Rotadan sapmadık

Sizi kimseye yedirmem

∂ Fenerbahçe camiası Malatya deplasmanında bırakılan iki puanla şampiyonluğun kaçmasından endişe ederken, teknik direktör Emre Belözoğlu’ndan iddialı açıklamalar geldi. Genç hoca oyuncularına hem uyarılarda bulundu hem de moral verdi. Maç sonu soyunma odasında konuşan Belözoğlu, “Kapasite olarak sizden çok daha aşağıda bir takıma puan verdiniz. Ancak biz F.Bahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz” sözleriyle oyuncularından başlarını kaldırmalarını istedi.

Biz bitti demedik

∂ Ligin henüz bitmediğini vurgulayan Emre Belözoğlu, rakiplerin de kayıplar yaşayacağını hatırlatırken, “Ancak bizim kredimiz tükendi. Artık kayba tahammülümüz yok” diye konuştu. Şampiyonluk hedefinin sürdüğünü dile getiren Belözoğlu, “Ben inanmadığım şeyi söylemem. Mücadeleye devam edeceğiz. Her gün daha çok çalışarak üzerine koyacağız” dedi. Malatya maçının geride kaldığını belirten genç teknik adam, “Artık tek düşünmemiz gereken Gaziantep mücadelesi. Tek tek kazanarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdüreceğiz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil” ifadesiyle takıma moral aşıladı.

Kurtar bizi Sosa

Emre Belözoğlu, Gustavo ile İrfan Can’ı yedeğe çekiyor. Denizli maçından beri aranan adam Sosa ile Mert Hakan ilk 11’e dönüyor. Malatya’da yedek soyunan Pelkas, Gaziantep karşısında as kadroda yerini alacak. Ozan’dan vazgeçmek istemeyen Emre Hoca’nın Yunan yıldızı kanatta kullanması bekleniyor.