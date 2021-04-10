Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'deki sportif başarısızlıkların sıkıntısı mali tabloya da yansıdı. Sarı-Lacivertliler bu sezon 32 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, toplamda 96 milyon TL puan primi kazanma hakkı olmasına rağmen 60 milyon TL'de kalmış oldu.

GEÇEN SEZONKİ KAYIP 53 MİLYON

Sabah'ın haberine göre; Mali sorunları aşmak için yönetim her yolu denerken, kaçan galibiyetler takımın mali anlamda feraha ermnesine engel oldu. Geçtiğimiz sezon ligi 7. bitiren ve 53 milyom TL puan primini kasasına koyamayan Sarı-Lacivertliler, Ali Koç'un 3 yıllık başkanlığında 138.5 milyon TL'yi kazanamamış oldu.

MALATYA YENİLGİSİ DE ETKEN

Şampiyonluk halinde kasasına 20 milyon TL ekstra prim girmesini sağlayacak Fenerbahçe, Malatya'da kaybedilen 2 puanla birlikte bu paradan da uzaklaştı.