Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan rutin Covid-19 testlerinde 2 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Daha önce de 6 futbolcu ve 2 kulüp çalışanı koronavirüs olurken kulüpteki vaka sayısı 10'a yükseldi. Evlerindeki izolasyon sürecinin ise devam ettiği belirtildi.
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu daha koronavirüs oldu
10.04.2021 - 16:41 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı. Son vakalar ile birlikte kulüpte vaka sayısı 10'a yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Malatyaspor,koronavirüs,
781529 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/781529.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
31
21
4
6
35
67
02
FENERBAHÇE A.Ş.
32
19
6
7
24
63
03
GALATASARAY A.Ş.
31
19
4
8
31
61
04
TRABZONSPOR A.Ş.
32
16
9
7
9
57
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
31
13
11
7
12
50
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
32
14
7
11
15
49
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
32
14
7
11
13
49
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
32
13
9
10
9
48
09
GÖZTEPE A.Ş.
33
12
10
11
5
46
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
31
10
14
7
4
44
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
31
10
10
11
1
40
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
32
8
15
9
-10
39
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
31
8
11
12
-13
35
14
KASIMPAŞA A.Ş.
32
9
8
15
-13
35
15
HELENEX YENİ MALATYASPOR
31
7
12
12
-6
33
16
MKE ANKARAGÜCÜ
31
9
6
16
-13
33
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
8
9
15
-16
33
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
31
8
9
14
-16
33
19
GENÇLERBİRLİĞİ
31
8
7
16
-24
31
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
32
6
10
16
-22
28
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
31
6
8
17
-25
26
Süper Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
10.04.2021 13:30
Atakaş Hatayspor 2 - 3 Göztepe
10.04.2021 16:00
Rizespor - Trabzonspor
10.04.2021 19:00
Galatasaray - Karagümrük
11.04.2021 13:30
Sivasspor - Konyaspor
11.04.2021 16:00
Ankaragücü - Gençlerbirliği
11.04.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Fraport-tav Antalyaspor
11.04.2021 19:00
Erzurumspor - Beşiktaş
12.04.2021 16:00
Kasimpaşa - Helenex Yeni Malatyaspor
12.04.2021 19:00
Alanyaspor - Denizlispor
12.04.2021 19:00
Fenerbahçe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
29
18
6
5
27
60
02
YILPORT SAMSUNSPOR
28
15
9
4
18
54
03
ALTAY
29
17
2
10
24
53
04
ADANA DEMİRSPOR
28
15
7
6
23
52
05
ALTINORDU
29
15
7
7
8
52
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
29
15
6
8
20
51
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
29
14
7
8
16
49
08
TUZLASPOR A.Ş.
29
12
5
12
-6
41
09
BURSASPOR
28
12
4
12
2
40
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
29
11
6
12
0
39
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
28
10
8
10
-3
38
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
29
10
5
14
-2
35
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
28
8
8
12
-10
32
14
ADANASPOR A.Ş.
28
8
7
13
-4
31
15
MENEMENSPOR A.Ş.
29
6
12
11
-15
30
16
AKHİSARSPOR
28
7
4
17
-19
25
17
ANKARASPOR
28
4
7
17
-25
19
18
ESKİŞEHİRSPOR
29
1
8
20
-54
8
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
09.04.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 5 Gzt Giresunspor
09.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü 5 - 3 Altinordu
09.04.2021 19:00
Istanbulspor 2 - 1 Tuzlaspor A.ş.
10.04.2021 13:30
Altay 0 - 1 Beypiliç Boluspor
10.04.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 2 Menemenspor A.ş.
10.04.2021 16:00
Yilport Samsunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
10.04.2021 19:00
Akhisarspor - Adana Demirspor
11.04.2021 16:00
Bereket Sigorta ümraniyespor - Bursaspor
11.04.2021 19:00
Adanaspor - Ankaraspor