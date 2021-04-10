Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan rutin Covid-19 testlerinde 2 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Daha önce de 6 futbolcu ve 2 kulüp çalışanı koronavirüs olurken kulüpteki vaka sayısı 10'a yükseldi. Evlerindeki izolasyon sürecinin ise devam ettiği belirtildi.