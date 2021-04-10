Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Jeremain Lens'in sağ ayak bileğine basmasından dolayı sakatlandı oyuna devam edemedi. Takım kaptanlarından Arda Turan, maç sonrasında Yedlin'in koltuk değnekleri ile stattan ayrılırken fotoğrafını paylaştı. Kırmızı kart verilmemesinden dolayı sitemini dile getiren Turan, "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" notunu ekledi.