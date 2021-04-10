Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" turnuvası gerçekleştiriliyor. 84 otomobilin kayıt yaptırdığı turnuvada aralarında eski şampiyonlarında olduğu 162 sporcu mücadele ediyor.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, BOTAV liderliğinde düzenlenecek olan Rally Bodrum turnuvasında sporcular, bugün seremonik start için belirlenen alanda toplandı. Sporcular start öncesi tarihi Myndos Kapısı önüne fotoğraf çektirdi. Verilen seremonik start öncesinde şehir turu yapıldı. Start esnasında Muğla Vali Yardımcısı ve Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız da yarış aracının koltuğuna oturdu. Yarışlara Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da co-pilot olarak katıldı. Yarış startını Muğla Vali Yardımcısı ve Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yarımcısı Hüseyin Tutkun ve BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan verdi.

Ralli pilotları, 27 yıl sonra Bodrum’da yapılacak bu turnuvaya katılmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti. 6 etaptan oluşan turnuva pazar günü Bodrum’un Kızılağaç, Çamlık, Etrim ve Yalıçiftlik bölgelerinde yapılacak.

Üçlertoprağı: "Pandemi sonrası ilk yarışta 84 araç kaydı çok değerli"

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı “Şevki Gökerman andığımız ralli kupasının ilk ayağı. Otomobil sporlarından çok büyük bir yeri olan Şevki Gökerman abimizin adın bu sene ralliye ismini vererek anıyoruz. Türk otomobil rallisinin en önemli rakamlarından birine ulaştık. 84 araç start alıyor. Pandemi sonrasında gerçekleştirdiğimiz ilk mali yarışımızda 84 kayıt almak bizim için çok değerli. Başta Bodrum Tanıtım Vakfı ve Bodrum Belediyesinin büyük katkıları var. Sponsorlarımız çok değer verdi bu yarışa. İnşallah sezonun diğer etaplarını da tamamlaya biliriz” ifadelerini kullandı.

Yarışa büyük bir heyecanla katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise kazasız belasız bir yarış olmasını dileyerek “Çok heyecanlıyız. 27 yıl sonra ilk defa ilk defa Bodrum’da yapılan bir yarış bu. Çok heyecanlı bir etkinlik. Bende yarışacağım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bodrum’un tanıtımı için Bodrum’un ruhuna uygun bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” dedi.

BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan ise çok yoğun bir ilgi olduğunu, Bodrum’u tanıtmak adına da güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.