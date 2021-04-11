Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 34. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşacak. Kayseri Kadir Has Stadı'ndaki maçta iki ekip, Süper Lig tarihinde 32.kez birbirine üstünlük kurmak için çabalayacak.

Kayserispor ile Antalyaspor, bugüne kadar Süper Lig'de 31 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 8 kez kazanırken Antalyaspor 14 kez kazandı. 9 maç da berabere bitti. 31 maçta toplam 87 kez fileler havalandırıldı. Bu 31 maçta Kayserispor 42 gol atarken Antalyaspor ise 45 gol attı.

Sahasında oynadığı son 3 maçta Antalyaspor'a mağlup olmayan Kayserispor, 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 2-0 kazanmıştı.