Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezası nedeniyle Karagümrük karşısında takımın başında sahadaki yerini alamayan ve mücadeleyi tribünden büyük bir heyecanla takip eden teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray, Süper Lig'deki 30 maçta 41 puan kaybetti. Galatasaray, Terim'in cezalı olduğu 30 lig mücadelesinde 13 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Fatih Terim, toplamda aldığı 35 maçlık cezanın 30'unu Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.

RİZE MAÇINDA 3 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Teknik Direktör Fatih Terim, 3 hafta önceki Rizespor maçında rakip ile girdiği sözlü tartışmanın ardından önce 3 maç ceza almış, ardından bu 2 maça inmişti. G.Saray söz konusu bu 2 maçtan ise 1 puan çıkarabildi. Hatay maçında 3-0'lık yenilgi yaşanmıştı.