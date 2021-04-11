Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatayspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki performansıyla akıllara kazınan Altay Bayındır, Premier Lig ekiplerinin radarında. Avrupa kulüpleri yarın akşam oynanacak Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasına scout gönderecek. Aynı zamanda Attila Szalai de izlenecek.

Ersun Yanal döneminde Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır, geçen sezon çok eleştirildi. Zaman zaman hatalı goller de yiyen Altay Bayındır bu sezon performansının zirvesine çıktı. Şenol Güneş tarafından milli takıma da çağrılan Altay'ın Hatayspor karşısında ortaya koyduğu performans hala hafızalardaki yerini koruyor.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre performansıyla milli takıma kadar yükselen Altay Bayındır için Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Crystal Palace, Aston Villa ve Hollanda devi Ajax scout gönderiyor...

Altay Bayındır'ın kalecilik tarzının her zaman Premier Lig'e uygun olduğu da futbol otoriteleri tarafından belirtilen bir durum olarak dikkat çekiyor.

SZALAI İÇİN DE NAPOLİ VE LAZİO BEKLİYOR!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin yükselen performansı kendilerine olan ilgiyi artırdı. Ajax, C.Palace, Newcastle ve A.Villa Altay için Napoli ve Lazio ise Szalai için Gaziantep maçına scout gönderiyor.

Sarı lacivertlilerin devre arasında Güney Kıbrıs liginden transfer ettiği Attila Szalai için de Napoli ve Lazio scout gönderecek.

Pelkas ve Ozan Tufan ile birlikte Fenerbahçe'de yakın takibe alınan oyuncu sayısı 4'e çıktı.

SZALAI İÇİN REKOR TEKLİF GELEBİLİR

Macaristan basını Attila Szalai için 20 milyon Euro'nun üzerinde teklif gelebileceğini iddia ediyor.