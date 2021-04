Türkiye Gazetesi

Karşılaşmaya hızlı başlayıp Kenan Sipahi'den 5 sayılık katkı alan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 13-6 önde geçti. Oyuna ağırlığını koyan Bursa temsilcisi ilk çeyreği 20-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Ali Muhammed'in asist ve sayılarıyla başlayarak 7 sayı üreten Fenerbahçe Beko, 12. dakikada üstünlüğünü tekrar eline geçirdi: 20-22. Molanın ardından Frutti Extra Bursaspor, Munford ve Peters'in set hücumlarından bulduğu sayılarla rahat nefes aldı ve skoru 16. dakikada 32-26'ya getirdi. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 40-34 önde girdi.

Üçüncü periyota da diğer çeyreklerde olduğu gibi hızlı ve skor üreterek başlayan Fenerbahçe Beko, 23. dakikada tekrardan öne geçti: 40-42. İki takımın birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı kalan dakikalarda Brown ve Eddie ile Fenerbahçe Beko sayı buldu ve final periyotuna 62-60 önde gitti.

Son çeyrek çekişmeye sahne olurken ev sahibi ekip parkeden 82-77 galip ayrılmayı başardı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli, Özge Şentürk

Frutti Extra Bursaspor: Munford 16, Peters 14, Oğuz Savaş 20, Can Maxim Mutaf 7, Bircevic 6, Ömer Can İlyasoğlu 1, Tevfik Akdamar 8, Birkan Batuk 6, Metin Türen 4

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 12, Biberoviç 8, Barthel 11, Kenan Sipahi 5, Ahmet Düverioğlu 9, Brown 4, Perez 5, Quinn 4, Eddie 11, Berkay Can, Ali Muhammed 8

1. Periyot: 20-15

Devre: 40-34

3. Periyot: 60-62