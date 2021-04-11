Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor, sahasında İH Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, hastalığının iyiye gittiğini ifade ederek, kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti. Başkan Otyakmaz, “Takımımızı biliyorduk. Salgın sezon başından beri bizi etkilemişti. İkinci yarı ile birlikte maç trafiğinin azalmasıyla, takımda covid olacak kimsenin kalmamasıyla ve virüsün bizden uzak olması neticesinde takım toparlandı. Yavaş yavaş puanlar almasını bildik. Bugün de önemli bir karşılaşma oynadık. Bizim biraz daha yukarılara oynamamız için önemli bir karşılaşmaydı. Net bir skorla kazandık. Oyuncu arkadaşlarımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum” dedi.

“Bakalım bu puanlar bizi nereye götürecek”

Bir gazetecinin 'Avrupa kupaları hedefi ile ilgili ne düşünüyorsunuz' şeklindeki sorusu üzerine Otyakmaz, “Tabii ki sonuna kadar kovalamamız lazım. Biz bütün maçlarımıza puan kazanmak için çıkıyoruz. Bundan sonraki karşılaşmalarımız da öyle. Önemli karşılaşmalarda olacak. Ligin kaderini etkileyecek karşılaşmalara da çıkacağız. Orada en hazırlıklı ve en iyi şekilde hazırlanıp puanlarımızı almak istiyoruz. Bakalım bu puanlar bizi nereye götürecek” diye konuştu.