Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışı ve kış şartları nedeniyle iptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabından sonra Konya'ya gelen takımların son hazırlıklarını tamamlamasından sonra 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Spor-Toto Konya-Konya etabı ile başladı.

72.4 kilometrelik Konya-Konya etabının birinci ayağını Rally Cyling takımından Arvid De Kleijn 1.35.38 ile kazandı. İkinciliği Uno-X Pro Cyling takımından Kirstoffer Halvorsen, üçüncülüğü de Delko takımından Pierre Barbier elde etti.

KAPADOKYA'DA KIŞ, KONYA'DA GÜZEL HAVA

İki gündür kar yağışının dinmediği Kapadokya'dan ani transferlerle Konya'ya gelen sporcular burada güzel bir hava ile karşılaştılar. 25 takımdan etap öncesi geleneksel panoya imza atıp start noktasına gelen 172 bisikletçi, 1'inci ayak Spor-Toto Konya-Konya etabı için start aldı.

MEVLANA KAPIDAN START VERİLDİ

172 sporcu 4 kilometresi Fo-Depar (Nötr) olarak geçilen etaptan sonra 72.4'üncü kilometrede gerçek mücadeleye başladılar.

10 KİLOMETREDEN SONRA İKİ SPORCU KAÇTI

172 sporcu 10'uncu kilometreyi toplu olarak kat etti. Bu esnada Peloton'dan (Ana grup) iki sporcu atak yaptı. Bingoal Pauwels Sauches takımından Sean Debie ile Abloc CT takımından Ivar Slik atak yaptı.

İki sporcu önce 8 saniye ardından 40 saniye sonrada 55 saniye kadar arayı açtı. Peloton bu ikiliyi ilk prim kapısına kadar bırakmaya kararlı görünen bir tempo yaptı. Bu arada Spor-Toto Takımı'ndan Feritcan Şamlı da bu ikiliyi yakalama adına tempo yapmaya başladı. Fakat parkurun son derece rüzgârlı oluşu temposunu iyice yavaşlattı.

HAVA SOĞUK VE RÜZGÂRLI

Bisikletçiler 72.4 kilometrelik etapta mücadelenin yanı sıra soğuk ve rüzgârlı bir havada pedal çevirdiler. Rüzgârın önden ve savruk biçimde esmesi onların temposunu büyük ölçüde etkiledi.

SALCANO SPRINT KAPISINI SEAN DEBIE GEÇTİ

Etabın ilk sprint primi 36'ncı kilometrede gerçekleşti. Salcano sprint primini aynı zamanda bir sprintçi olan Sean Debie kazanırken 150 Euro'nun da sahibi oldu, ikinciliği Ivar Slik alırken o da 100 Euro almaya hak kazandı. Üçüncülüğü de Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts elde etti, o da 80 Euro'yu almaya hak kazandı.

TIRMANIŞ KAPISINI IVAR SLIK GEÇTİ

Etabın 3'üncü kategoriden değerlendirilen tırmanış primi 53'üncü kilometrede gerçekleşti. Prim kapısını Abloc takımından Ivar Slik geçti ve 3 puanı hanesine yazdırırken yarınki etapta Turkish Airlines'ın sponsorluğundaki Kırmızı Mayoyu giymeye hak kazandı. İkinciliği Bingoal Pauwels Sauces takımından Sean Debie kazandı ve 2 puan aldı. 3'üncülüğü de Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts elde etti ve 1 puanın sahibi oldu.

OĞUZHAN TİRYAKİ KAPIYI ÜÇÜNCÜ GEÇTİ

Etabın son prim kapısını yine Ivan Slik geçti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) sponsorluğundaki Türkiye Güzellikleri adı altındaki Beyaz Mayo için yapılan mücadelede Slik avantajlı duruma geçti. Prim kapısını ikinci olarak Debie geçerken, üçüncülüğü Spor Toto takımından Oğuzhan Tiryaki elde etti.

İKİNCİ ETAP YİNE KONYA'DA

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci ayağı yine Konya'da gerçekleşecek. 144.9 kilometrelik Turkish Airlines Konya-Konya etabının startı 11.15’te verilecek.