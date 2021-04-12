Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Allah şifa versin Cenk'e. Sezonu kapattı. 6-7 ay, ne kadar olur bilmiyoruz. Çok ciddi. Hayatta her şey insanın başına geliyor. Her şeye hazırlık olmak lazım. Çok geçmiş olsun" derken, "Bu hafta sezonun en zor haftasıydı. Kasımpaşa, Alanya, Erzurum... Bu 3 maç bizi düşündürüyordu. Son bölüme tam kadro hazırlanacağız diye düşünüyorduk ama millî arada çok büyük sakatlıklar, kovidler, cezalı oyuncular oldu. Bizi sıkıntıya soktu" dedi.

Trafik yoğun

"6-7 puana iyi diyorduk. 1 puan geride kaldık. Erzurum gibi maçları kazanmak önemli, 3 puan değerli" vurgusu yapan Sergen Hoca, "Oyuna hükmettiğimiz zamanlar oldu, pozisyon verdiğimiz, yakaladığımız bölümler oldu. Avantajları önümüzdeki süreçte görürüz diye düşünüyorum" sözlerini kullanırken, "Türk futbolu zor süreçten geçiyor. Herkes bir sürü maç oynuyor. Trafik yoğun. Kimse 8'de 8 falan yapamaz, bu ligde çok zor. Ne kadar az hasar alırsak o kadar önemli" şeklinde konuştu.

JOSEF HIRSLI:

İki kupa istiyorum

∂ Beşiktaş dergisinin nisan sayısına röportaj veren Josef de Souza, “Mutlu bir çalışma grubuyla beraberiz. Şimdiye kadar iyi bir lig oynadık diyebiliriz. Kupada da finale geldik. Kolay olmayacak ama umarım mayıs ayında iki kupayı birden kaldırırız. İki kupa inanılmaz olur” sözlerini kullandı.

2016'DA AÇILMIŞTI

Vodafone Park 5 yaşında

∂ Beşiktaş’nın stadı Vodafone Park 5’inci yaşını kutluyor. 11 Nisan 2016’da Beşiktaş-Bursaspor maçıyla kapılarını açan Vodafone Park, uluslararası birçok ödül almış, UEFA Süper Kupa finali, Vodafone Kupası gibi önemli spor karşılaşmalarına da ev sahipliği yapmıştı.

Ah Cenk Tosun ah!

Beşiktaş'ın sakatlıktan yeni dönen yıldızı Cenk Tosun form tutmaya başlarken dün yeniden sakatlandı. Girdiği ikili mücadele yere sert düşen Tosun Paşa'nın diz kapağında problem olduğu ve sezonu kapadığı açıklandı. Futbolcunun takım arkadaşları büyük üzüntü yaşarken Cenk için başta TFF olmak üzere çok sayıda kulüp ve futbolcu geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Millî yıldız A Millî Takım'ın katılacağı EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da forma giyemeyecek. Ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 29 yaşındaki futbolcu Everton'da oynarken de sol dizinden sakatlık yaşamış ve 1 yıl boyunca tedavi görmüştü.