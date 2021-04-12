Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesinde sahaya kedi girdi. Maçın 65. dakikasında Gaziantep FK’nın Fenerbahçe kalesine kullandığı serbest vuruş öncesinde siyah-kırmızılıların kalesi önünde sahaya giren kedi bir süre dolaşırken, daha sonra zeminin dışına çıkarak uzaklaştı.
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında sahaya kedi girdi
12.04.2021 - 20:34 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın 65. dakikasında sahaya kedi girdi.
Etiketler : Gaziantep FK,fenerbahçe,sarılacivert,sarı kanarya,kedi,şükrü saraçoğlu,ülker stadyumu,
782122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/782122.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
32
22
4
6
37
70
02
FENERBAHÇE A.Ş.
32
19
6
7
24
63
03
GALATASARAY A.Ş.
32
19
5
8
31
62
04
TRABZONSPOR A.Ş.
33
16
10
7
9
58
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
31
13
11
7
12
50
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
32
14
7
11
15
49
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
32
14
7
11
13
49
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
13
10
10
9
49
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
32
11
14
7
6
47
10
GÖZTEPE A.Ş.
33
12
10
11
5
46
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
33
9
15
9
-9
42
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
32
10
10
12
-1
40
13
MKE ANKARAGÜCÜ
32
10
6
16
-12
36
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
32
8
12
12
-13
36
15
KASIMPAŞA A.Ş.
33
9
9
15
-13
36
16
HELENEX YENİ MALATYASPOR
32
7
13
12
-6
34
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
8
9
15
-16
33
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
32
8
9
15
-17
33
19
GENÇLERBİRLİĞİ
32
8
7
17
-25
31
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
33
6
10
17
-24
28
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
31
6
8
17
-25
26
Süper Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
10.04.2021 13:30
Atakaş Hatayspor 2 - 3 Göztepe
10.04.2021 16:00
Rizespor 0 - 0 Trabzonspor
10.04.2021 19:00
Galatasaray 1 - 1 Karagümrük
11.04.2021 13:30
Sivasspor 3 - 1 Konyaspor
11.04.2021 16:00
Ankaragücü 2 - 1 Gençlerbirliği
11.04.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor 0 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
11.04.2021 19:00
Erzurumspor 2 - 4 Beşiktaş
12.04.2021 16:00
Kasimpaşa 0 - 0 Helenex Yeni Malatyaspor
12.04.2021 19:00
Alanyaspor - Denizlispor
12.04.2021 19:00
Fenerbahçe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
29
18
6
5
27
60
02
YILPORT SAMSUNSPOR
29
16
9
4
19
57
03
ADANA DEMİRSPOR
29
16
7
6
24
55
04
ALTAY
29
17
2
10
24
53
05
ALTINORDU
29
15
7
7
8
52
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
29
15
6
8
20
51
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
29
14
7
8
16
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
29
11
8
10
-2
41
09
TUZLASPOR A.Ş.
29
12
5
12
-6
41
10
BURSASPOR
29
12
4
13
1
40
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
29
11
6
12
0
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
29
10
5
14
-2
35
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
29
8
8
13
-11
32
14
ADANASPOR A.Ş.
29
8
7
14
-5
31
15
MENEMENSPOR A.Ş.
29
6
12
11
-15
30
16
AKHİSARSPOR
29
7
4
18
-20
25
17
ANKARASPOR
29
5
7
17
-24
22
18
ESKİŞEHİRSPOR
29
1
8
20
-54
8
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
09.04.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 5 Gzt Giresunspor
09.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü 5 - 3 Altinordu
09.04.2021 19:00
Istanbulspor 2 - 1 Tuzlaspor A.ş.
10.04.2021 13:30
Altay 0 - 1 Beypiliç Boluspor
10.04.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 2 Menemenspor A.ş.
10.04.2021 16:00
Yilport Samsunspor 1 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
10.04.2021 19:00
Akhisarspor 2 - 3 Adana Demirspor
11.04.2021 16:00
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 1 Bursaspor
11.04.2021 19:00
Adanaspor 1 - 2 Ankaraspor