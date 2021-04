Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada İrfan Can sağdan ceza sahasına girip içeri çevirdi. Valencia’nın ıska geçtiği topu Pelkas dışarı çıkardı. Caner Erkin’in ceza sahası dışından şutunda top dışarı giderken, rakibin müdahalesi sonrasında hakem faul kararı verdi.

53. dakikada Caner Erkin’in düşürülmesi sonucunda kazanılan serbest vuruşta Jose Sosa direkt kaleyi düşündü. Arjantinli oyuncunun şutunda kaleci Günay topu kornere gönderdi.

56. dakikada Osama Rachid’in hatalı pasında Ozan Tufan araya girerek topu kazandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği pasta Mert Hakan düzeltip plase bir vuruşla çaprazdan topu köşeye gönderdi. 1-0

59. dakikada Maxim’in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan Szalai’nin sırtına çarpan top direkt kaleye yöneldi ancak kaleci Altay topu kontrol etmeyi başardı.

66. dakikada Kenan Özer’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Maxim direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Altay, yatarak müdahalesinde topu kontrol etmesine karşın meşin yuvarlağı kalenin içine düşürdü ve Gaziantep FK eşitliği yakaladı. 1-1

71. dakikada Caner Erkin’in soldan yaptığı ortada ön direkteki Pelkas kafayla arkaya aşırttı. Bu noktada müsait pozisyondaki Valencia topu filelere gönderdi. 2-1

75. dakikada sol kanattan Caner Erkin’in kullandığı kornerde ön direkte Valencia kafa ile vurdu. Top az farkla direğin yanından auta çıktı.

80. dakikada ceza sahasına gönderilen ortada Mirallas’ın indirdiği topta Olkowski Vetrih şutunu attı. Kaleci Altay’dan dönen topu Dicko tamamlamak istedi ancak Altay bu pozisyonda da geçit vermedi.

89. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahası son çizgisine inen Maxim, müsait pozisyondaki Mirallas’a çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden çok net pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

90+5. dakikada kendi yarı sahasında topu kapan Gustavo süratle rakip yarı alana girip sağdan bindiren Sinan Gümüş'ü gördü. Topla buluşan bu futbolcunun düzeltip vuruşunda rakibe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Serkan Ok xx, Ceyhun Sesigüzel xx

Fenerbahçe: Altay xx, Gökhan Gönül xxx, Serdar xx, Szalai xxx, Caner xxx, Ozan Tufan xxx (Sinan dk. 72 x), Sosa xx (Gustavo dk. 81 xx), İrfan Can xx, Pelkas xx (Cisse dk. 72 xx), Mert Hakan xxx (Novak dk. 87 ?), Valencia xx (Osayi-Samuel dk. 81 ?)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Samatta, Ferdi, Tisserand, Mame Thiam

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gaziantep FK: Günay x, Olkowski x, Djilobodji xx, Miranda x, Morais x (Güray dk. 79 x), Mirallas x, Rachid x (Enver Cenk dk. 79 x), Vetrih x (Furkan dk. 84 ?), Maxim x, Kenan Özer x (Andre Ribeiro dk. 84 ?), Dicko x

Yedekler: Çağlar Şahin, Bilal, Ertuğrul, Kozulj, Mirza, Andre Sousa

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Goller: Mert Hakan (dk. 56), Valencia (dk. 71), Sinan Gümüş (90+5) (Fenerbahçe), Altay (dk. 66 k.k.) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Miranda, Vetrih (Gaziantep FK), Mert Hakan, Gökhan Gönül (Fenerbahçe)