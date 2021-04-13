Mevlana Meydanı'nda 25 takımdan 170 sporcunun katılımıyla başlayan144,9 kilometrelik yarışı Cavendish, 3 saat 17 dakika 30 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Etapta Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel üçüncü oldu. Turda sekizinci etabını kazanan Mark Cavendish genel klasmanda liderliğe oturdu. Cahit Eroğul-Konya
Yeni lider Cavendish
13.04.2021 - 06:56 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci günündeki Türk Hava Yolları Konya-Konya etabını, Belçika'nın Deceuninck Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish birinci bitirdi.
Etiketler : Cavendish,cumhurbaşkanlığı bisiklet turu,
782191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/782191.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
32
22
4
6
37
70
02
FENERBAHÇE A.Ş.
33
20
6
7
26
66
03
GALATASARAY A.Ş.
32
19
5
8
31
62
04
TRABZONSPOR A.Ş.
33
16
10
7
9
58
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
33
15
7
11
16
52
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
32
13
11
8
10
50
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
32
14
7
11
13
49
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
13
10
10
9
49
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
32
11
14
7
6
47
10
GÖZTEPE A.Ş.
33
12
10
11
5
46
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
33
9
15
9
-9
42
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
32
10
10
12
-1
40
13
MKE ANKARAGÜCÜ
32
10
6
16
-12
36
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
32
8
12
12
-13
36
15
KASIMPAŞA A.Ş.
33
9
9
15
-13
36
16
HELENEX YENİ MALATYASPOR
32
7
13
12
-6
34
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
8
9
15
-16
33
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
32
8
9
15
-17
33
19
GENÇLERBİRLİĞİ
32
8
7
17
-25
31
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
33
6
10
17
-24
28
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
32
6
8
18
-26
26
Süper Lig Fikstür
35.Hafta Maçları
16.04.2021 16:00
Gençlerbirliği - Sivasspor
16.04.2021 16:00
Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor
16.04.2021 19:00
Beşiktaş - Ankaragücü
16.04.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Rizespor
17.04.2021 13:30
Denizlispor - Erzurumspor
17.04.2021 16:00
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
17.04.2021 16:00
Helenex Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
17.04.2021 19:00
Göztepe - Galatasaray
18.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Kasimpaşa
18.04.2021 19:00
Başakşehir - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
29
18
6
5
27
60
02
YILPORT SAMSUNSPOR
29
16
9
4
19
57
03
ADANA DEMİRSPOR
29
16
7
6
24
55
04
ALTAY
29
17
2
10
24
53
05
ALTINORDU
29
15
7
7
8
52
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
29
15
6
8
20
51
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
29
14
7
8
16
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
29
11
8
10
-2
41
09
TUZLASPOR A.Ş.
29
12
5
12
-6
41
10
BURSASPOR
29
12
4
13
1
40
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
29
11
6
12
0
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
29
10
5
14
-2
35
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
29
8
8
13
-11
32
14
ADANASPOR A.Ş.
29
8
7
14
-5
31
15
MENEMENSPOR A.Ş.
29
6
12
11
-15
30
16
AKHİSARSPOR
29
7
4
18
-20
25
17
ANKARASPOR
29
5
7
17
-24
22
18
ESKİŞEHİRSPOR
29
1
8
20
-54
8
PTT 1. Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
13.04.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Eskişehirspor
13.04.2021 19:00
Altinordu - Adana Demirspor
13.04.2021 19:00
Gzt Giresunspor - Ankara Keçiörengücü
14.04.2021 13:30
Menemenspor A.ş. - Yilport Samsunspor
14.04.2021 16:00
Adanaspor - Akhisarspor
14.04.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Istanbulspor
15.04.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
15.04.2021 16:00
Ankaraspor - Altay
15.04.2021 19:00
Bursaspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor