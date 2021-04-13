Mevlana Meydanı'nda 25 takımdan 170 sporcunun katılımıyla başlayan144,9 kilometrelik yarışı Cavendish, 3 saat 17 dakika 30 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Etapta Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel üçüncü oldu. Turda sekizinci etabını kazanan Mark Cavendish  genel klasmanda liderliğe oturdu. Cahit Eroğul-Konya