Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Beşiktaş'ın kazandığı, G.Saray'ın ise evinde puan kaybettiği haftada hem şampiyonluk yarışını sürdürmek hem de Şampiyonlar Ligi yarışı için avantaj sağlamak isteyen Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK engelini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1'lik skorla geçti ve Emre Belözoğlu yönetiminde ikinci kez kazandı.

Saldıran Fener

Luiz Gustavo ve Mbwana Samatta gibi isimlerin kulübede başladığı maçta ilk 11'de Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş ile başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda oldukça atak bir görüntü sergiledi. İlk 45 dakikada 25 kez rakip ceza sahasında topla buluşan sarı-lacivertliler buna rağmen net gol fırsatlarından faydalanamadı.

Goller geliyor

Gol perdesi 56'da açıldı. Orta alanda kapılan top sonrası Ozan'dan aldığı pası iyi değerlendiren Mert uzak köşeye yaptığı şık plaseyle takımını öne geçirdi. 65'te Alexandru Maxim'in frikiğiyle skoru dengeledi 1-1. 71'de Pelkas'ın arka direğe aşırdığı topu yakın mesafeden filelere gönderen Valencia ile yeniden öne geçen Fenerbahçe'de son sözü 90+5'te Sinan Gümüş söyledi: 3-1.

Burası Kadıköy!

Tarih yazıyordu!

Kanarya’nın tarihe dayanan bir mottosu vardı. Tribünlerin de dilinden düşmeyen “Burası Kadıköy buradan çıkış yok” sözü uygulamada da gösteriliyordu. Ancak Erol Bulut döneminde pandemiye de bağlı olarak seyircisiz oynanan maçlarda hiç de beklenmedik sonuçlar alındı. Sarı lacivertliler, Bulut yönetiminde Kadıköy’deki 15 maçta yedi galibiyet, iki beraberlik ve altı yenilgi gördü. Ki bu yenilgiler tarihe geçecek nitelikteydi.

Potada kaldı

Sportif direktörlükten sahaya indirilen Emre Belözoğlu da ilk iş olarak bu konuya dikkat çekmişti. Kadıköy’deki psikolojik üstünlüğü tekrar sağlamaları gerektiğinin altını çizen Emre Belözoğlu, iki maçta bunu gösterdi. Sarı lacivertliler önce Denizlispor’u 1-0 ile geçti, ardından da dün Gaziantep FK engelini aştı. Bir anlamda iç sahadaki öz güveni yeniden sağladı. Kanarya’nın evinde aldığı iki galibiyet takımı şampiyonluk potasında da tuttu.

BÜYÜKEKŞİ SİNİRLİ

Gol, penaltı verilmedi

∂ Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kaleci Altay'ın yaptığı pozisyon penaltı, yine aynı şekilde attığımız gol verilmedi, birçok benzeri pozisyona faul çalınmadı, ceza alanındakine faul çalındı, gol iptal edildi. Büyük takımlarımızın hakeme ihtiyacı yok" dedi.

MR'I ÇEKİLECEK

Valencia sakatlandı

∂ F.Bahçe'nin formda oyuncusu Enner Valencia dün ikinci yarıda kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı. Emre Belözoğlu "Valencia'nın kasığında bir ağrısı var, yarın (bugün) MR'ı çekilecek. Gökhan Gönül'ün de arka adalesinde ağrısı var" açıklaması yaptı.