Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi" ifadelerine yer verildi.