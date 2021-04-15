Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liderliğini sürdürdü

Cavendish böylece genel klasmanda da liderliğini sürdürmeyi başardı. Etapta ikinciliği Jasper Philipsen, üçüncülüğü ise Stanislas Aniolkowski elde etti.

Finişe yakın kaza

Bu arada yarışın son metrelerinde birçok bisikletçinin karıştığı bir kaza oldu. Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Alman Alexander Krieger ile ABD'nin Wildlife Generation takımından ABD'li Noah Granigan son 150 metrede kaza yaptı. Kaza yapan sporcular Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Turun beşinci etabı bugün Kemer-Elmalı (Göğübeli) arasında yapılacak.