Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan kısmi kapanma genelgesinde yer alan 6. madde uyarınca; 29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan divan kurulu başkanlığı seçimi, geniş katılımlı genel kurul niteliği taşıdığından, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Aynı sebeple, seçim takvimi ile duyurmuş olduğumuz 17 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan divan başkanlığı aday tanıtım toplantısı da ileri bir tarihe ertelenmiştir. Divan Kurulu Başkanlığı Seçim tarihi bilahare açıklanacaktır." denildi.
Galatasaray Kulübünde divan kurulu başkanlığı seçimi ertelendi
15.04.2021 - 12:53 | Son Güncelleme: 15.04.2021 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübü, 29 Nisan tarihinde yapılması planlanan divan kurulu başkanlık seçiminin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray,
782865 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/782865.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
32
22
4
6
37
70
02
FENERBAHÇE A.Ş.
33
20
6
7
26
66
03
GALATASARAY A.Ş.
32
19
5
8
31
62
04
TRABZONSPOR A.Ş.
33
16
10
7
9
58
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
33
15
7
11
16
52
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
32
13
11
8
10
50
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
32
14
7
11
13
49
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
13
10
10
9
49
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
32
11
14
7
6
47
10
GÖZTEPE A.Ş.
33
12
10
11
5
46
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
33
9
15
9
-9
42
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
32
10
10
12
-1
40
13
MKE ANKARAGÜCÜ
32
10
6
16
-12
36
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
32
8
12
12
-13
36
15
KASIMPAŞA A.Ş.
33
9
9
15
-13
36
16
HELENEX YENİ MALATYASPOR
32
7
13
12
-6
34
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
8
9
15
-16
33
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
32
8
9
15
-17
33
19
GENÇLERBİRLİĞİ
32
8
7
17
-25
31
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
33
6
10
17
-24
28
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
32
6
8
18
-26
26
Süper Lig Fikstür
35.Hafta Maçları
16.04.2021 16:00
Gençlerbirliği - Sivasspor
16.04.2021 16:00
Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor
16.04.2021 19:00
Beşiktaş - Ankaragücü
16.04.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Rizespor
17.04.2021 13:30
Denizlispor - Erzurumspor
17.04.2021 16:00
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
17.04.2021 16:00
Helenex Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
17.04.2021 19:00
Göztepe - Galatasaray
18.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Kasimpaşa
18.04.2021 19:00
Başakşehir - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
30
19
6
5
28
63
02
ADANA DEMİRSPOR
30
17
7
6
25
58
03
YILPORT SAMSUNSPOR
30
16
10
4
19
58
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
30
16
6
8
21
54
05
ALTAY
29
17
2
10
24
53
06
ALTINORDU
30
15
7
8
7
52
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
30
14
7
9
15
49
08
TUZLASPOR A.Ş.
30
13
5
12
-3
44
09
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
29
11
8
10
-2
41
10
BURSASPOR
29
12
4
13
1
40
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
29
11
6
12
0
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
29
10
5
14
-2
35
13
ADANASPOR A.Ş.
30
9
7
14
-3
34
14
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
30
8
8
14
-12
32
15
MENEMENSPOR A.Ş.
30
6
13
11
-15
31
16
AKHİSARSPOR
30
7
4
19
-22
25
17
ANKARASPOR
29
5
7
17
-24
22
18
ESKİŞEHİRSPOR
30
1
8
21
-57
8
PTT 1. Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
13.04.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 5 - 2 Eskişehirspor
13.04.2021 19:00
Altinordu 0 - 1 Adana Demirspor
13.04.2021 19:00
Gzt Giresunspor 2 - 1 Ankara Keçiörengücü
14.04.2021 13:30
Menemenspor A.ş. 2 - 2 Yilport Samsunspor
14.04.2021 16:00
Adanaspor 3 - 1 Akhisarspor
14.04.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor 1 - 2 Istanbulspor
15.04.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
15.04.2021 16:00
Ankaraspor - Altay
15.04.2021 19:00
Bursaspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor