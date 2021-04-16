Cahit Eroğul
Beşinci etapta ikinci Avustralyalı Jay Vine üçüncü ise İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Eduardo Sepulveda oldu.
Turkuaz mayo onun
Turun 5. etabını birinci bitiren Jose Manuel Diaz Gallego, 18 saat 38 dakika 27 saniyeyle genel klasman liderliğine de yükseldi. Böylece Gallego, üst üste 3 etap kazanan Mark Cavendish'ten turkuaz mayoyu aldı. İspanyol bisikletçi bugün Fethiye-Marmaris etabında turkuaz mayoyu giyecek. Genel klasmanda Avustralyalı Jay Vine ikinci, Arjantinli Eduardo Sepulveda ise üçüncü sırada.