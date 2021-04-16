Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Sportsmail kuruluşu, Primier Lig’de çoğu futbolcunun sosyal medya hesaplarını kendileri adına, anlaştıkları firmaların yönettiğini bildirdi. Kuruluş, futbolcuların firmalara ödediği ücretin aylık 1.000 sterlinle 4.000 sterlin arasında değiştiğini kaydetti.

Futbolcularla firmaları arasında bazen anlaşmazlıklar da yaşanabiliyor. Mesela Manchester City oyuncusu Phil Foden’in hesabından, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde karşılaşacakları Paris Saint-Germain’ın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe etiketlenerek "Hazır mısın?" şeklinde meydan okuyan bir mesaj yayımlandı. Daha sonra bu mesajın Foden tarafından değil firma tarafından atıldığı ortaya çıktı. Mbappe'nin incinebileceğini düşünen Foden, mesajı sildi. Aynı firmalarla anlaştıkları için futbolcular zaman zaman birbirinin tıpkısı mesajlar da yayımlayabiliyor. Benzer bir dizi mesaj yayımlanmasından sonra Manchester United savunmacısı Gary Neville, Twitter’dan bir mesaj yayımlayarak, “Futbolcular mesajları kendileri mi atıyor? Mesajlar pek otantik görünmüyor. Ya kendiniz yazın ya da hiç yazmayın” ifadesini kullandı.