TFF 1. Lig ekiplerden Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz ameliyat oldu. Yeşil-beyazlı kulüp ameliyat sonrası resmi internet sitesinden 29 yaşındaki futbolcu için şu açıklamayı yayımladı:
“Futbolcumuz Cüneyt Köz, sağ ayak bileği içerisindeki kemikte oluşmuş olan fazlalık kemikleşme (os trigonum) ve bunun sürtünmesine bağlı olarak gelişen tendon hasarlanmaları nedeniyle 16.04.2021 tarihinde ameliyat olmuştur. Ameliyat sonrası 6-8 haftalık rehabilitasyon dönemi planlanmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”
Bursaspor Kulübü’nden Cüneyt Köz açıklaması
16.04.2021 - 19:54 | Son Güncelleme: 16.04.2021 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor Kulübü, sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Cüneyt Köz’ün son durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Tecrübeli futbolcunun 6-8 haftalık rehabilitasyon dönemi geçireceği belirtildi.
TFF 1. Lig ekiplerden Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz ameliyat oldu. Yeşil-beyazlı kulüp ameliyat sonrası resmi internet sitesinden 29 yaşındaki futbolcu için şu açıklamayı yayımladı:
Etiketler : bursaspor,cüney köz,
783202 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/783202.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
32
22
4
6
37
70
02
FENERBAHÇE A.Ş.
33
20
6
7
26
66
03
GALATASARAY A.Ş.
32
19
5
8
31
62
04
TRABZONSPOR A.Ş.
33
16
10
7
9
58
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
33
15
7
11
16
52
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
32
13
11
8
10
50
07
DEMİR GRUP SİVASSPOR
33
12
14
7
7
50
08
ATAKAŞ HATAYSPOR
32
14
7
11
13
49
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
13
10
10
9
49
10
GÖZTEPE A.Ş.
33
12
10
11
5
46
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
33
9
15
9
-9
42
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
33
10
11
12
-1
41
13
MKE ANKARAGÜCÜ
32
10
6
16
-12
36
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
32
8
12
12
-13
36
15
KASIMPAŞA A.Ş.
33
9
9
15
-13
36
16
HELENEX YENİ MALATYASPOR
32
7
13
12
-6
34
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
33
8
10
15
-17
34
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
8
9
15
-16
33
19
GENÇLERBİRLİĞİ
33
8
7
18
-26
31
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
33
6
10
17
-24
28
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
32
6
8
18
-26
26
Süper Lig Fikstür
35.Hafta Maçları
16.04.2021 16:00
Gençlerbirliği 2 - 3 Sivasspor
16.04.2021 16:00
Konyaspor 0 - 0 Hes Kablo Kayserispor
16.04.2021 19:00
Beşiktaş - Ankaragücü
16.04.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Rizespor
17.04.2021 13:30
Denizlispor - Erzurumspor
17.04.2021 16:00
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
17.04.2021 16:00
Helenex Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
17.04.2021 19:00
Göztepe - Galatasaray
18.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Kasimpaşa
18.04.2021 19:00
Başakşehir - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
30
19
6
5
28
63
02
ADANA DEMİRSPOR
30
17
7
6
25
58
03
YILPORT SAMSUNSPOR
30
16
10
4
19
58
04
ALTAY
30
17
3
10
24
54
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
30
16
6
8
21
54
06
ALTINORDU
30
15
7
8
7
52
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
30
14
7
9
15
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
30
12
8
10
1
44
09
TUZLASPOR A.Ş.
30
13
5
12
-3
44
10
BURSASPOR
30
13
4
13
2
43
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
30
11
6
13
-1
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
30
10
5
15
-5
35
13
ADANASPOR A.Ş.
30
9
7
14
-3
34
14
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
30
8
8
14
-12
32
15
MENEMENSPOR A.Ş.
30
6
13
11
-15
31
16
AKHİSARSPOR
30
7
4
19
-22
25
17
ANKARASPOR
30
5
8
17
-24
23
18
ESKİŞEHİRSPOR
30
1
8
21
-57
8
PTT 1. Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
17.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor A.ş.
17.04.2021 19:00
Adana Demirspor - Gzt Giresunspor
18.04.2021 13:30
Eskişehirspor - Aydeniz Et Balikesirspor
18.04.2021 16:00
Akhisarspor - Altinordu
18.04.2021 19:00
Istanbulspor - Menemenspor A.ş.
19.04.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Ankaraspor
19.04.2021 16:00
Altay - Adanaspor
19.04.2021 16:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Beypiliç Boluspor
19.04.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Bursaspor