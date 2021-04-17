Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Jose Sosa konuştu. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Arjantinli oyuncu, “Emre Belözoğlu'nun gelişi ile neler değişti?” sorusuna "Fenerbahçe'de beklentiler hep aynıdır. Öncesi ve sonrası diye bir şey diyemeyeceğim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün hedefleri bellidir. Bu büyük kulübün hedefi şampiyon olmaktır” cevabını verdi. Sosa, Başakşehir’e karşı iyi hazırlandıklarını da belirtip “Şampiyonluk için daha iyiye doğru yöneliyoruz ve daha iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Karşılaştırma yapmam

Sosa, Emre Belözoğlu'nun kendisi için önemine de değinerek “Ben bulunduğum her takımda, bulunduğum bütün antrenörlerle saygı çerçevesinde ilişkisi olan insanım. Yola çıktığım her takımda eski ve yeni antrenör hakkında konuşmak istemiyorum. Karşılaştırma yapmam. Eski antrenörlerde saygılıydı, şimdikiler de öyle. Emre Belözoğlu benim için önemli bir kişi. Buraya gelmemde Emre Hoca’m çok önemli rol oynadı. Kendisi çok tecrübeli ve ligi biliyor. Onun ve bizim için en iyisini diliyorum. Onun takıma katkısı çok olacaktır” ifadesini kullandı.

SON TEST NEGATİF

Başkan Koç geri dönüyor

∂ Covid-19’a yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un son yapılan testi negatif çıktı. Karantina sürecini de tamamlayan Koç görevinin başına döndü. Başkan, yarın oynanacak Başakşehir maçında tribündeki yerini alacak.

GOLCÜ CISSE

Valencia da yok

∂ Gökhan Gönül’den sonra Valencia’dan da kötü haber geldi. Kasık bölgesinde ödem oluşan Ekvadorlu yıldızın yoğun tedaviye rağmen Başakşehir maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Emre Belözoğlu’nun Valencia’nın yokluğunda Cisse’yi kullanacağı, Samatta ile Thiam’ın yedek soyunacağı belirtiliyor.

Gustavo’yu deniyor

∂ Emre Belözoğlu son antrenmanlarda Gustavo’ya as takımda şans veriyor. Gaziantep maçında yedek soyunan sambacının Başakşehir karşısında ilk 11’deki yerine dönmesi bekleniyor. Bu durumda Ozan yedek soyunacak.