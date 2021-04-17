Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllarca Bayern Münih forması giyen Franck Ribery, şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da oynuyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Fransız yıldız Süper Lig'e geri dönme planları yapıyor.

İLK TEKLİF YAPILDI

Alınan bilgiye göre; Fatih Karagümrük, Franck Ribéry ile görüşen ve sezon sonu Fiorentina'yla sözleşmesi bitecek olan Franck Ribéry'nin menajerine ilk resmi teklif yapıldı. Anlaşma sağlanması halinde dünyaca ünlü 38 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezon Fatih Karagümrük forması giyecek.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Ribery, Bayern Münih'e transfer olarak dünya çapında bir yıldız olmak için ilk adımı atmıştı. Bayern Münih forması ile Robben ile efsane isimler arasına giren Fransız yıldız, geçtiğimiz dönem İtalya'nın Fiorentina takımına katılmıştı.