Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar

2. dakikada Obertan’ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleciden dönen topu önünde bulan Emrah’ın sol köşeye bıraktığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada Sakıb’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topu kontrol eden Mustafa’nın şutu savunmaya çarparak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

16. dakikada kontra atağa çıkan Erzurumspor’da Gomes’in savunma arkasına bıraktığı topla buluşan Emrah, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği sert şut az farkla üstten auta gitti.

20. dakikada Diskerud’un savunma arkasına gönderdiği pasta Sacko’nun vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

28. dakikada ceza sahasının ön çizgisinde Schwechlen sert şutunda kaleci Cenk topu çelerken, boşta kalan meşin yuvarlağı Diskerud uzaklaştırdı.

41. dakikada Murawski’nin yaptığı ortada topa yükselen Mustafa’nın kafa vuruşu yerden sekerek kale direğinin üstünden aut çıktı.

46. dakikada Erzurumsporlu oyuncuların anlaşmazlığıyla topu önünde bulan Rodallega, orta saha çizgisine yakın bir yerden vurduğu sert şutta kaleciyi önde avlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

55. dakikada Mehmet Murat’ın pasıyla buluşan Omolo’nun ceza sahasının sağından çektiği sert şut uzak direğin yanında dışarıya çıktı.

64. dakikada Sakıb’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega, meşin yuvarlağa plase vurarak ağlarla buluşturdu. 2-1

79. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Oltan’nın indirdiği topla buluşan Rashani’nin şutu savunmaya sekerek ağlara gitti. 2-2

86. dakikada Omolo ile verkaç yaparak ceza sahası içerinde topla buluşan Rashani, yerden düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-3

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Denizlispor: Cenk x, Sakıb xx, Mustafa xx, Oğuz xx, Leismann xxx, Murawski xx (Kubilay dk.60 x), Özer xx, Sagal xx, Diskerud xx (Hasan Ayaroğlu dk. 70 x), Sacko xx (Tusha dk. 84 ?), Rodallega xxx

Yedekler: Abdulkadir, Ali Eren, Muhammet, Mesanoviç, Dossevi, Özgür, Ali Yavuz,

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

BB Erzurumspor: Mehmet Göktüğ x, Schwechlen xx, Teikeu xx (Gökhan dk. 69 x), Hasan Hatipoğlu xx, Mehmet Murat xx, Mayega xx, Omolo xxx, Novikovas xx (Rashani dk. 55 xxx), Obertan xxx (Rahman Buğra dk. 90 ?), Emrah xxx, Gomes xx (Oltan dk. 69 x)

Yedekler: Szumski, Kayacan, Butko, Bergdich, Özgür, Osman

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Rodallega (dk. 46 ve 64) (Denizlispor), Emrah (dk. 2), Rashani (dk. 79 ve 86) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Leismann (Denizlispor), Novikovas, Hasan Hatipoğlu, Mayega (Erzurumspor)