Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hoca, "Kendimi üzüyorum. Ben de insanım, kırılabilir üzülebilirim. Şöyle bakıyorum; yarı asra yakın hizmet etmişim ben kulübüme" derken, "Biz Galatasarayız. Hiçbir zaman pes etmeyiz. Vazgeçmeyiz. Elimizden gelenin en fazlasını sezon sonuna kadar yaparız. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Şampiyonluklar kazanılır, kaybedilir. Bunlar normaldir" sözlerini kullandı.

Baskıyı özlemişim

Maçı değerlendiren Terim, "Bugün zaman zaman baskıyı denedik. Onda da muvaffak olduk. Bu özlediğim bir şeydi. İnşallah onun dakika sayısını, zamanını artırabilirsek ve daha doğru yaparsak çok memnun olacağım. İyi reaksiyon gösterdik. Kerem solda oynamasına rağmen iki golünü de sağdan attı. Onu gezdirdik biraz. Oyunumuz Halil ve Kerem'e uygundu" dedi.