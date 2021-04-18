Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Talisca ve Adriano arasında Instagram canlı yayınında büyük yankı uyandıracak diyalog yaşandı. Siyah-Beyazlı takıma sürekli ışık yakan Anderson Talisca, canlı yayın yaparken eski takım arkadaşı Adriano da takip edenler arasındaydı. Bu sırada Adriano'dan dikkat çeken bir hareket geldi.

YOĞUN MESAJLARA KAYITSIZ KALMADI

Brezilyalı sol bek Adriano, Talisca'nın açtığı canlı yayındaki 'Come to Beşiktaş' çağrılarına kayıtsız kalmadı. Adriano, yoğun ilgiyi Talisca'ya gösterdi. Ve ardından heyecanlandıracak mesajı paylaştı.

"HADİ GERİ DÖNELİM"

Tecrübeli sol bek Talisca'ya seslenerek, "Hadi Beşiktaş'a geri dönelim" mesajı attı. Bu mesaj, Siyah-Beyazlı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu, sosyal medya Talisca paylaşımlarıyla doldu taştı.