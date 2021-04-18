Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç takımını yalnız bırakmadı. Başkan Koç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelerek müsabakayı tribünden takip etti. Korona virüsü atlatan Koç, hastalığının ardından ilk kez tribünde yer aldı.