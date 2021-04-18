Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç takımını yalnız bırakmadı. Başkan Koç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelerek müsabakayı tribünden takip etti. Korona virüsü atlatan Koç, hastalığının ardından ilk kez tribünde yer aldı.
Ali Koç tribünde
18.04.2021 - 19:31 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti.
Etiketler : ALİ KOÇ,haberler,fenerbahçe,
783735 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/783735.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
33
22
5
6
37
71
02
FENERBAHÇE A.Ş.
33
20
6
7
26
66
03
GALATASARAY A.Ş.
33
20
5
8
33
65
04
TRABZONSPOR A.Ş.
34
16
11
7
9
59
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
34
15
7
12
15
52
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
33
13
12
8
10
51
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
33
14
8
11
13
50
08
DEMİR GRUP SİVASSPOR
33
12
14
7
7
50
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
13
10
10
9
49
10
GÖZTEPE A.Ş.
34
12
10
12
3
46
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
34
9
15
10
-10
42
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
33
10
11
12
-1
41
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
33
9
12
12
-12
39
14
HELENEX YENİ MALATYASPOR
33
8
13
12
-5
37
15
MKE ANKARAGÜCÜ
33
10
7
16
-12
37
16
KASIMPAŞA A.Ş.
34
9
10
15
-13
37
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
33
8
10
15
-17
34
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
8
9
15
-16
33
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
7
10
17
-23
31
20
GENÇLERBİRLİĞİ
33
8
7
18
-26
31
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
33
6
8
19
-27
26
Süper Lig Fikstür
35.Hafta Maçları
16.04.2021 16:00
Gençlerbirliği 2 - 3 Sivasspor
16.04.2021 16:00
Konyaspor 0 - 0 Hes Kablo Kayserispor
16.04.2021 19:00
Beşiktaş 2 - 2 Ankaragücü
16.04.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor 2 - 3 Rizespor
17.04.2021 13:30
Denizlispor 2 - 3 Erzurumspor
17.04.2021 16:00
Trabzonspor 1 - 1 Atakaş Hatayspor
17.04.2021 16:00
Helenex Yeni Malatyaspor 1 - 0 Alanyaspor
17.04.2021 19:00
Göztepe 1 - 3 Galatasaray
18.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 2 Kasimpaşa
18.04.2021 19:00
Başakşehir - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PTT 1. Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
17.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Tuzlaspor A.ş.
17.04.2021 19:00
Adana Demirspor 3 - 0 Gzt Giresunspor
18.04.2021 13:30
Eskişehirspor 0 - 3 Aydeniz Et Balikesirspor
18.04.2021 16:00
Akhisarspor 1 - 1 Altinordu
18.04.2021 19:00
Istanbulspor - Menemenspor A.ş.
19.04.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Ankaraspor
19.04.2021 16:00
Altay - Adanaspor
19.04.2021 16:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Beypiliç Boluspor
19.04.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Bursaspor