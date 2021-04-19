Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde “fırtınalı güzel günler” yerini “durgun” bir havaya bıraktı. Ligin ilk 8 haftasında aldığı kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı ile çıkışa geçen ve hatta küme düşme hattından şampiyonluk potasına giren bordo mavililer 2,47’lik puan ortalamasını son 9 haftada 1,22’ye kadar indirdi. En son 20 Mart’ta sahasında A.Gücü’nü 4-1 deviren Trabzonspor, bir aydır üç puana hasret kaldı.

Makas daralıyor

Ligde 59 puanla 4. sırada bulunan bordo mavililer, son 7 haftada zirve yarışından da deyim yerindeyse koptu! Son yedi haftada bir galibiyet, beş beraberlik ve bir mağlubiyet hesapların şaşmasına sebep oldu. Ve Trabzonspor son Hatay mücadelesinde Abdullah Avcı ile geçen sezonun hastalığı olan öne geçtiği maçları tutamamanın sıkıntısını yaşadı. Ve bu kayıpla alttakilerle makas daraldı.