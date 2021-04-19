Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Beşiktaş berabere kalmış, Galatasaray kazanmış… Zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe de kümede kalma savaşındaki son şampiyon Başakşehir’i yenip bay haftasını rahat geçirme hedefinde. Rakibi iyi tanıyan Emre Hoca, Fenerbahçe ezberi kuvvetli Aykut Hocaya karşı… Fenerbahçe’de moraller Altay’ın sakatlığı sebebiyle bozuk ama şampiyonluk arzusu da bir o kadar kuvvetli. Maç hızlı başladı. Tempo yapan Fenerbahçe, golü bulan Başakşehir oldu.

Szalai eşitledi

Gaziantep’i deviren kadroda mecburi değişiklikler dışında oynama yapmayan Fenerbahçe, hücum hattında iyi işler yapıyordu ki, 18’de hızlı gelişen Başakşehir atağında Ömer Ali bir füzeyle dengeyi bozdu: 1-0. Sarı lacivertliler iyi oynadıkları anda golü yedi. Ama oyundan düşmediler. Aksine, arzuyla beraber artan bir baskı vardı. 40’ta kullanılan kornerde Ozan’ın arkaya aşırdığı topu Szalai ağlarla buluşturdu. Skor eşitlenmişti ama maçın çok daha fazlasına gebe olduğu da belliydi.

Harun ipten aldı

İkinci yarıya hızlı giren Başakşehir oldu. Ama bu sefer de oyunun tersi oldu. Golü Fenerbahçe buldu. Pelkas şık bir vuruşla Volkan’ı avladığında dakika 57’ydi. Hemen arkasından Mahmut ikinci sarıdan atılınca Fenerbahçe’nin rahatlaması bekleniyordu. Fakat hocaların karşılıklı hamleleri sonrası Başakşehir daha baskın bir oyun çıkardı. Turuncu lacivertliler 88’de Visca’yla penaltı kaçırmasa bambaşka şeyler konuşulabilirdi. Ama Harun yaptığı kurtarışla Fenerbahçe’yi zirve potasında tuttu.

Pelkas, Alex'i yakalıyor!

10 gole katkı

Fenerbahçe'de Pelkas, Alex'i yakalıyor! Yunan oyuncu bu sezon Süper Lig'de 10 deplasman golüne doğrudan katkı sağladı (5 gol & 5 asist). Sarı lacivertli formayla bir sezonda 10 ve üzerinde dış saha golünde pay sahibi olan son isim 2010/11'de Alex de Souza'ydı (13 gol & 9 asist).

Sekiz asisti var

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana 27 maça çıkan ve futboluyla beğeni toplayan Pelkas, 15 gole (7 gol, 8 asist) direkt etki ederek takımın en verimli futbolcusu oldu. Sarı lacivertli futbolcu dün de mükemmel bir gole imza atarken arkadaşları tarafından tebrik yağmuruna tutuldu.

Rakipler daha puan kaybedecek

Kurtardığı penaltıdan sonra duygu patlaması yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Harun Tekin, "Hakem penaltıda böyle bir karar verdi. Daha rakiplerimiz puan kaybedecek. Arkadan geleceğiz ve ipi göğüsleyeceğiz. Şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

Harun fantastikti

F.Bahçe'nin stoperi Attila Szalai attığı golün ardından, ameliyat olan kaleci Altay'ın formasını göstererek arkadaşına moral verdi. Macar oyuncu, "Gerçekten önemli bir 3 puandı. Gerçekten Harun Tekin için çok mutluyum. Çok fantastik bir penaltı kurtarışı yaptı son dakikalarda. Umarm bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.